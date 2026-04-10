Des goûts et des couleurs pour Pâques

La deuxième édition du rallye de Pâques, à nouveau organisé conjointement par l’association Âne’imations et la société de développement de la commune de Ballaigues, a eu lieu ce lundi 6 avril, lundi de Pâques, sous un beau soleil, avec des températures très agréables et 25 enfants inscrits.

Le rallye a débuté sur les hauteurs du village, aux environs du terrain de foot, avec un premier poste, bien pascal, de dégustation de chocolat les yeux fermés: il s’agissait de deviner s’il s’agissait de chocolat blanc, noir, aux noisettes… ou autre. Le parcours descendait ensuite jusqu’à la place de jeux en passant par plusieurs postes à devinettes; un petit sudoku attendait les participants à la place de jeux, puis il était temps de remonter jusqu’au dernier poste.

Dégustation sur table, premier poste. (Photos Myrèle Knecht)



Chaque participant a reçu une petite surprise de Pâques et a pu s’adonner à un bricolage ou dessiner en attendant que toutes et tous aient terminé le rallye, pour pouvoir alors passer au goûter offert et déguster de délicieuses pâtisseries maison.

L’association Âne’imations proposera aussi une activité pour les enfants lors de la fête du village, les 21 et 22 août prochains.