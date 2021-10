Des bus rouges et blancs plus nombreux et plus verts

TRANSPORT – Malgré la pandémie, qui a réduit le nombre de passagers de quelque 25% en 2020, Travys et ses 250 collaborateurs ont abordé 2021, l’année du 20e anniversaire, avec le moral et de nombreux projets. Bref tour d’horizon avec Daniel Reymond, directeur de la compagnie rouge et blanche.

Fêter les 20 ans

Bien qu’ayant dû être adaptées au contexte sanitaire, les festivités ont connu un succès réjouissant. Le patron a eu notamment le plaisir d’inaugurer à cette occasion la nouvelle gare de Sainte-Croix, le plus gros chantier de ces trente dernières années. Par ailleurs, à l’exception de la visite des mosaïques d’Orbe-Boscéaz, les animations proposées ont toutes rencontré leur public, parfois même au-delà des attentes.

Une desserte améliorée

Dès 2022, Travys reprendra l’exploitation des lignes 685 (Orbe – Vallorbe) et 686 (Orbe – Yverdon) jusqu’alors confiées à Car Postal. Ce changement et un nouveau concept d’exploitation lié à la mise en service de la gare du Day font que le nombre de liaisons avec Yverdon sera renforcé et que, de manière générale, les communes du haut de l’ancien district d’Orbe verront leurs liaisons améliorées.

Orbe – Chavornay

Orbe – Lausanne une fois par heure sans descendre du train, c’est l’objectif de la «boucle de Chavornay» qui permettra de raccorder Orbe au réseau CFF. Ce projet, qui s’inscrit dans une vision globale de la mobilité à l’échelle cantonale, se trouve actuellement au Tribunal administratif fédéral suite à divers recours. Toutefois, le directeur reste confiant. A son avis, et moyennant quelques éventuelles adaptations pour tenir compte des oppositions, le projet devrait se réaliser. Si le tribunal statue l’année prochaine, peut-être en 2025?

Vision d’avenir

Interrogé au sujet des émissions de CO2 de son entreprise, M. Reymond se plaît à relever tout d’abord que les deux tiers des «voyageurs–kilomètres» (unité qui représente un voyageur parcourant un kilomètre) de Travys utilisent de l’électricité et n’émettent donc pratiquement pas de CO2. Par ailleurs, les bus achetés depuis deux ou trois ans ont une consommation réduite d’environ 10%. Mais le meilleur reste à venir, car il est prévu, dès fin 2022, d’équiper la ligne 602 d’Yverdon avec des bus électriques à batteries, chargés une fois par heure, en bout de ligne, avec de l’électricité 100% renouvelable. «C’est un essai qui n’est pas anecdotique», relève le directeur, non sans fierté, «Yverdon deviendra alors la première ligne de Suisse romande possédant une telle ligne de bus entièrement électrifiée».