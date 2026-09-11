De l’uniforme à la vigne

En découvrant le parcours professionnel de Pierre-Alain Ogay, deux expressions assez proches viennent à l’esprit: «Passer du coq à l’âne» ou «Comme l’eau et le vin». Trois étapes de sa vie s’enrichissent mutuellement tout en se contrastant, car Pierre-Alain fut tour à tour mécanicien sur machines agricoles, gendarme et, finalement, vigneron.

C’est lors du giron d’Arnex qu’on le découvre d’abord sur la photo. Il y a officié comme responsable de la sécurité lors de la dernière édition. Durant quelques jours, il a ainsi retrouvé ses sensations de représentant de l’ordre, une profession qu’il a adorée pour ses imprévus et ses montées d’adrénaline quotidiennes. C’est cette même adrénaline qui lui a permis de tenir durant ces journées et surtout ces nuits de fête pratiquement sans dormir. Il a su répondre présent lors de multiples interventions: des situations mineures pour les jeunesses (malaises, disputes, fouilles), mais aussi d’autres plus sérieuses impliquant des éléments extérieurs comme des ultras ou des bandes venues de France (entrées sans billets, feux d’artifice, attitudes hostiles). Il déclare pourtant avec nostalgie: «Nous avons vécu 5 jours pratiquement non-stop dans un petit village nommé Giron avec des jeunes fantastiques!»

Des situations plus difficiles, il en a vécu à la pelle, notamment lorsqu’il était gendarme à la Vallée de Joux. Ils n’étaient alors que cinq professionnels pour toute la région. Il garde un souvenir magnifique de ces années où il était au four et au moulin pour gérer des cambriolages, des suicides, des affaires de drogue, des incendies et, plus rarement, des incidents sur la route.

Son métier de viticulteur lui apporte aujourd’hui d’autres valeurs, à commencer par le retour à la nature qui lui offre des moments de plénitude. Il apprécie également de vivre cette aventure en famille, puisque son fils assurera la relève, tandis que sa fille et sa femme s’impliquent à leur mesure. Il pose désormais un regard bienveillant sur ses trois vies qui l’ont façonné pour en faire l’homme qu’il est aujourd’hui, sans oublier son rôle actif dans le football, un sport qui reste le fil rouge de sa vie.

A la conclusion de l’entretien, une pluie s’abat sur les vignes. Trop tard et trop fort pour le raisin qui va souffrir avant la vendange. La météo reste le grand décideur de la vie des gens de la terre.