De belles retrouvailles

ÉVÈNEMENT – Les éditions 2018 et 2019 du Salon des vins des Côtes de l’Orbe de Daillens avaient connu un beau succès. Comme l’édition 2020 avait dû être annulée pour les raisons sanitaires, les cinq organisateurs de Daillens avaient hâte de retrouver les vignerons de notre contrée pour proposer aux connaisseurs de ces vins régionaux, ou ceux qui avaient hâte de les découvrir, une troisième édition.

«Le succès est total avance Alberto Mocchi puisqu’on a pu accueillir plus de 850 personnes, un record, à la Salle Jean Villard-Gilles. Ce qui nous conforte dans l’idée de proposer une quatrième édition en novembre 2022.»

Du côté des vignerons

Olivier Chautems, vigneron de Champvent, précise lui aussi que l’attente était grande du côté des producteurs. Depuis deux ans, les clients voulaient connaître la date du prochain salon et l’annulation de 2021 a été un crève-coeur pour nombre d’entre eux. «On peut presque avancer que ce salon est devenu incontournable maintenant». Trois vignerons du village de Concise étaient sur place vendredi et samedi dernier pour présenter leurs produits qui ne manquent pas non plus d’intérêt. De nombreuses questions ont été posées à propos de la récolte 2021. Si le printemps n’a pas répondu à l’attente des vignerons, que dire de l’été pluvieux qui n’a pas favorisé une croissance normale. Heureusement, l’automne a été magnifique pour cette branche d’activité. Un temps clément, de belles températures et la vendange un peu retardée ont permis une récolte avec de beaux sondages, mais une quantité moindre surtout pour les cépages rouges alors que les blancs s’en sortaient un peu mieux. On peut aussi préciser que notre région a été moins arrosée que le Chablais ou le Lavaux.

Le verre d’or et les produits artisanaux

Comme en 2019, le concours «Verre d’Or» a attiré de nombreux connaisseurs qui devaient découvrir à l’aveugle six cépages rouges de la région. Christian Deneriaz a été le plus perspicace au classement général, Astrid Goel et Marcel Pfister ont remporté respectivement le classement «Dames» et «Jeunes». Les cépages à découvrir étaient le Divico, Gamaret, Pinot noir, Gamay, Marra et Garanoir. Précisons également qu’une buvette et un petit marché parallèle permettaient aux visiteurs de découvrir de délicieux produits locaux confectionnés par des artisans de qualité: charcuterie, produits laitiers, confiserie, cosmétiques.

Grande participation. (Photos Jacques Ravussin)