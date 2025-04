Dans les coulisses du sport professionnel

Mercredi 9 avril, des élèves venus des quatre coins du canton de Vaud ont eu la chance de plonger au cœur du sport professionnel en partageant une matinée aux côtés du FC Lausanne-Sport.

Ce sont 2’657 élèves et enseignants issus de 36 communes du canton de Vaud – parmi lesquels une classe de Chavornay – qui ont eu l’opportunité exceptionnelle de s’immerger dans l’univers du sport professionnel aux côtés du FC Lausanne-Sport, au stade de la Tuilière, mercredi 9 avril. Organisée pour la troisième année consécutive, cette journée, placée sous le signe de la découverte, s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un soleil radieux. Le club de Super League, avec le soutien de la DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire) et du SEPS (Service de l’éducation physique et du sport), souhaitait offrir aux jeunes une expérience unique, alliant passion du sport et exploration de ses nombreux débouchés professionnels.

Bonne humeur dans les tribunes de la Tuilière. (Photos fournies)

L’envers du décor

Dès leur arrivée, les élèves ont été invités à découvrir l’envers du décor du football professionnel. Observation de l’entraînement de la première équipe, échanges avec les joueurs et le staff, animations interactives : autant d’occasions de comprendre les exigences du haut niveau et le travail d’équipe qui l’accompagne. Mais le sport professionnel ne se limite pas au terrain. La seconde partie de la matinée a proposé une série d’ateliers pour mettre en lumière la diversité des métiers gravitant autour du football : parcours de vie d’un joueur, exposition aux médias, table ronde autour de l’UEFA Women’s EURO 2025 en Suisse, nutrition et performance, journalisme sportif, marketing et création d’une marque, ou encore la structure sport-études, autant de thématiques qui ont permis aux élèves d’explorer différentes facettes du sport professionnel.

L’avenir en ligne de mire

Cet événement s’inscrit dans la volonté de l’école vaudoise d’ouvrir les élèves au monde professionnel et de les préparer à leur avenir. « Cette journée va bien au-delà du football, indique Vincent Steinmann, président ad interim du FC Lausanne-Sport. Elle vise à inspirer les générations futures et à leur transmettre nos valeurs de rigueur, de travail et de plaisir ».