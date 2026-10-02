Dagobert Trouvère

Pour celles et ceux qui ont eu le plaisir de se promener et de goûter à la joie de la Fête de la saucisse à Orbe dimanche passé, il a également été possible d’écouter, au temple, une démonstration d’instruments médiévaux par Dagobert.

Manger des saucisses est une activité honorable, d’autant plus dans la convivialité d’Urbigènes décidément joyeux en cette fin de mois de septembre.

Écouter les sons de Serge Goy a été, sans aucun doute, un moment inestimable! Le public a été ravi tout au long de cette démonstration d’instruments anciens qui, pour la plupart, sont tombés dans l’oubli. Grâce à un «looper» et à une panoplie de plus de vingt-cinq instruments, notre troubadour ressuscité a offert au public un moment mémorable.

Par ailleurs, il nous explique aussi sa démarche pédagogique: les spectateurs sont invités à poser des questions sur les instruments, leur origine et leur fonctionnement. Les guimbardes donnent le rythme grâce à un «looper» et notre chantre appliqué nous fait soudain voyager au Moyen Âge: châteaux, princesses, paysans, forêts, moines copistes, chevaliers. Ainsi, la musique nous emmène par la main et nous fait rêver! La feuille de route de l’artiste est claire; cependant, il nous avertit que son dernier morceau est une improvisation.

Lots d’instruments utilisés pour ce concert. (Photos Mathias Authier)

Flûtes et autres instruments anciens. (Photos Mathias Authier)

Cromorne, boha, «gemshorn» ou corne de bœuf, accordéon, flûte en bambou, vièle à roue, vièle à clavier ou violon à touches frottées: autant d’instruments qui composent son univers sonore. En conclusion de ce concert singulier, notre artiste Dagobert a joué une mélodie qui a résumé à elle seule l’esprit d’antan grâce à sa vièle à roue, le tout amplifié par une acoustique idéale pour ce genre de son; les auditeurs et auditrices ne diront pas le contraire. Une expérience riche à revivre, pour petits et grands, sans modération!