Crèche de Noël aux Cinq Sens

Dans notre édition du 28 novembre dernier, nous vous avions annoncé la venue à Vallorbe de cette crèche «hors normes». Après sept semaines de travail pour Crea Calame et Maurice Bianchi, les créateurs de la crèche, l’inauguration a pu avoir lieu dimanche 30 octobre. Dès le premier jour d’ouverture, les visiteurs ont afflué pour admirer cette réalisation. Certains jours ont vu défiler plusieurs centaines de personnes. Enfants, parents, grands-parents, toutes les générations sont là, de toutes confessions et toutes origines. Des couples d’aînés sont là, tout comme des personnes seules. La crèche fait l’unanimité. Les classes des écoles de la région se succèdent, au grand plaisir des enseignants qui voient tous leurs élèves montrer un très grand intérêt à découvrir la plus grande crèche de Suisse jamais réalisée.

Derrière cette exposition permanente, qui va durer jusqu’au 15 janvier, une grande logistique a été nécessaire en amont, bien avant l’arrivée du matériel et des créateurs. Une personne a travaillé durant des mois pour préparer cet événement. Valérie Loetscher, coordinatrice au sein de l’Église catholique, a réussi, entre autres et en plus de toutes les démarches nécessaires, à réunir une centaine de bénévoles pour accueillir et renseigner les visiteurs. Toute cette organisation s’est déroulée dans les meilleures conditions pour que l’installation et l’ouverture se fassent dans les temps. Elle passe une grande partie de son temps à l’église catholique, rue du Signal, pour superviser le bon déroulement de l’exposition. Toujours souriante, elle voit avec plaisir les visiteurs affluer et les expressions d’étonnement sur les visages.

Au vu du millier de personnages, de la centaine de saynètes et de la mise en scène savamment orchestrée, il faut compter un temps de visite relativement long si l’on veut tout découvrir. On retrouve même les grottes, pour illustrer Vallorbe. Des anachronismes sont très présents, comme un horloger (petit clin d’œil à l’industrie horlogère, fort présente dans la région), des joueurs de pétanque, un théâtre de marionnettes, un orchestre classique, un astronome et son télescope, un souffleur de verre, pour ne citer que ceux-ci. Mais c’est un régal de suivre la vie dans ce village au style méditerranéen et les détails sont si nombreux qu’il faut prêter une grande attention si l’on veut tout découvrir.

Les visiteurs sont à l’affût de tous les détails que recèle la crèche (photo Jean-Claude « Jissé » Seydoux)

Dès le 8 décembre, des changements interviennent alors, avec la présence de Joseph et Marie, qui vont se déplacer au rythme de la Nativité, jusqu’au moment de les retrouver dans la crèche avec l’enfant Jésus. Dès début janvier, ce seront les Rois Mages qui s’ajouteront. Mais nous n’allons pas tout révéler.

Nous ne pouvons qu’encourager à aller découvrir la Crèche aux Cinq Sens. Ce travail de passionnés vaut le déplacement, c’est assuré. Ouverture tous les jours de 10 h. à 18 h. jusqu’au 15 janvier 2023. Visites guidées sur demande. Pour tout renseignement: Valérie Loetscher 079 521 96 61

valerie.loetscher@cath-vd.ch