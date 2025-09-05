Continuité en vue 

Deux semaines après les élèves vaudois, les conseillers communaux ballaiguis ont fait leur rentrée lundi. Une séance au cours de laquelle la municipalité s’est exprimée sur la prochaine législature.

Quatre municipaux sur cinq se sont déclarés candidats pour la législature 2026-2031: Sonia Guédat, Jean-François Faivre, Thomas Maillefer et Christian Nyffnegger.

En revanche Gilbert Poncet se retirera à la fin de la législature en cours, après trente-deux ans de bons et loyaux services.

Côté finances, le Conseil ballaigui devra se prononcer sur l’arrêté d’imposition pour l’année 2026. La municipalité souhaite maintenir la stabilité et assurer la maîtrise de la situation financière communale, tout en rassurant l’ensemble de ses contribuables grâce à un taux d’imposition inchangé. Le taux proposé reste donc fixé à 65% de l’impôt cantonal de base, et les autres taux demeurent également identiques à ceux de l’année en cours.

Par ailleurs, un montant de 503 205 francs a été accordé à la municipalité afin de financer l’étude de plusieurs phases du projet de réhabilitation de la STEP de Ballaigues.

Cette étape permettra de définir le coût des travaux et de soumettre le projet à l’enquête publique. Ce préavis s’inscrit dans la continuité des études déjà réalisées, à savoir l’étude de faisabilité et l’étude d’avant-projet de l’agrandissement de la STEP. Ces études sont notamment nécessaires en raison de l’instabilité du terrain.