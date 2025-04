Consommation : Ranger pour être heureux

C’est outre-Atlantique qu’est né le secteur du professional et du home organizing, en 1984. Mais c’est surtout la Japonaise Marie Kondō, née cette même année, qui l’a popularisé à travers son livre La magie du rangement, vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, en 42 langues, de par le monde, et à travers sa méthode KonMari, une discipline du rangement associé au développement personnel.

L’Urbigène Magali Chuard, elle, a suivi l’année préparatoire des arts appliqués à Vevey, puis obtenu un CFC de fleuriste; plus tard, elle a repris avec une formation d’architecture d’intérieur et enfin de Home organizing. C’est désormais son métier.

Magali propose ainsi de l’aide au déménagement et à l’aménagement. Elle accompagne aussi les familles lorsqu’il faut mettre en ordre l’appartement d’un proche décédé. Ses services peuvent concerner aussi bien une école maternelle qu’un commerce ou… la chambre d’un adolescent! L’idée est que la personne accompagnée réalise le chemin qu’elle fait pour se séparer d’une partie de ses objets, de certains vêtements.

Le but du home organizing? Désencombrer son intérieur pour alléger ses charges mentales, retrouver de la sérénité et du temps. La coach explique que, de plus en plus souvent, des psychologues conseillent à leurs patients d’effectuer du home organizing, juste pour souffler, récupérer des ressources psychologiques. Le slogan de Magali ? Ranger sa maison, c’est mettre de l’ordre dans sa vie.

www.regard-interieur.com