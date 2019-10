Conseil Général : Les tensions sont apaisées

Avec le nouveau syndic Nils Monbaron et le nouveau président du Conseil Manuel Siggen, les fortes tensions relevées lors de la précédente séance du 18 juin semblaient quelque peu atténuées ce mardi 8 octobre, même si l’on sait que les futurs travaux et les lourds investissements à venir sont loin de mettre tout le monde d’accord.

Le nouveau président, en préambule, a donc largement rappelé les règles de décence et de respect à observer lors des interventions. S’en est suivi une impressionnante lecture du dernier procès-verbal, non sans quelques pointes d’humour, par le secrétaire Guillaume Henchoz qui a duré une demi-heure !

L’objet principal de l’ordre du jour était l’adoption de l’arrêté d’imposition pour l’année 2020. Avant d’entrer en matière, on avait invité Gianni Saitta, secrétaire général de l’Union des Communes vaudoises (UCV) pour un exposé expliquant les mécanismes de la péréquation intercommunale. Son zoom sur Romainmôtier, avec une analyse des comptes sur les cinq dernières années, laisse apparaître une situation financière actuelle saine. La commission de gestion et des finances a proposé, dans un amendement de son rapport, une diminution du taux d’imposition à 79,5 au lieu de 81 actuel, puisque l’Etat de Vaud autorise les communes à abaisser le taux d’imposition de 1,5 point, rapport au transfert du financement de l’AVASAD (Association vaudoise d’aide et de soins à domicile) des communes, repris par le canton. Dans la discussion, il ressort que, finalement, il convient de jouer la prudence… «C’est plus facile de baisser que de remonter ensuite!», a-t-on entendu. Du coup, l’amendement a été refusé et le préavis fixant le taux à 81 a été largement accepté.

Le conseiller Guy Pilet a déposé, en fin de séance, un postulat et une interpellation qui vont dans le même sens: rénovation des chaussées, éclairage public, pollution lumineuse, économie d’énergie. Le syndic a répondu que ces problèmes sont connus et a invité l’auteur à amener un projet précis qui pourra susciter une étude plus approfondie.