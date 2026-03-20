Conseil général : Coup de pouce provisoire à la grande salle

Séance paisible lundi soir lors du Conseil général d’Orny. Des soins palliatifs pour la grande salle et l’optimisation des écopoints étaient à l’ordre du jour.

Lundi soir, en début de séance, Patrick Messeiller, président du Conseil général d’Orny, a pris congé de Joëlle Mora, secrétaire, qui cède sa place à Manon Liechti.

L’ECA a visité la grande salle d’Orny, l’an dernier. Conclusion: elle ne respecte plus les normes de protection incendie et, dans son état actuel, ne peut accueillir qu’un maximum de 50 personnes. Pour qu’on puisse à nouveau y organiser des manifestations allant jusqu’à 200 personnes, des travaux sont nécessaires; il s’avère aussi indispensable de remettre en état les radiateurs électriques, qui ont subi une grosse panne en fin d’année. Le crédit de 48 500 francs sollicité par la municipalité pour réaliser ces travaux est passé sans difficulté, ce lundi au Conseil. Cette remise en état au minimum, comme le souligne la municipalité, est un simple «pansement», en attendant que le projet d’une future grande salle prenne forme – un projet aussi important que pressant, comme l’ont souligné plusieurs conseillers.

Un autre crédit, de 32 100 francs celui-là, va permettre d’optimiser et sécuriser l’écopoint situé derrière l’arrêt de bus en le déplaçant sur le parking de l’église et d’en aménager un deuxième, qui trouvera place sur le parking à la sortie du village en direction d’Orbe.

Un écran et un château

Ciné et foot seront à l’honneur le 13 juin à Orny: la municipalité a concocté une journée grand écran open air qui proposera dans l’après-midi la projection d’un film d’animation pour les enfants, suivi d’un film pour les plus grands et enfin, à 21 h, de la retransmission en direct du match de coupe du monde de football Qatar – Suisse.

Enfin, à l’issue de la séance et à l’invitation de la municipalité d’Orny, la direction et le conseil d’administration du château de La Sarraz sont venus rappeler qu’ils ont besoin de la solidarité des habitants et des communes voisines pour garantir aussi bien l’entretien du bâtiment que les diverses animations qui s’y déroulent. Leur objectif: créer un réseau de soutien auprès des entreprises et habitants et convaincre de nouvelles communes de rejoindre le réseau.