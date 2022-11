Conseil Communal : Trois démissions !

Séance – Le Conseil communal de Baulmes est composé de quarante-cinq membres élus par le peuple, ils sont très fidèles et peu de démissions sont enregistrées durant une législature.

Or, lors de la séance de mercredi passé, le président Eric Clot a dû déplorer la démission de trois membres, dont la dernière reçue une heure avant le début de la séance.

Benoît Perusset, Gregory Perusset et Jimmy Cuérel ont fait part de leur volonté de ne plus siéger pour des raisons professionnelles ou personnelles. Espérons que ces départs ne feront pas tache d’huile. Ils seront remplacés par les viennent ensuite Ephraim Stern, assermenté lors de cette séance, Jean Deriaz et André Georges qui le seront lors du Conseil du 16 décembre. Il a fallu reconstituer du coup la composition de la commission de gestion et de la commission financière.

Informations municipales

Puis, le syndic Julien Cuérel a donné des informations sur les travaux qui se déroulent actuellement à la rue du Clos; un mur sur les côtés de la Baumine a dû être consolidé et le carrefour rue de la Tuilière – rue du Clos sera rehaussé. Quatre préavis ont été déposés; l’un concerne le budget, le second l’éclairage dans les rues du village, le troisième la réorganisation du parc véhicules et le quatrième le changement dans le règlement communal de la composition de la commission financière.

Travaux à la rue du Clos (Photo Jacques Ravussin)

Commission de gestion

Didier Schmid a ensuite présenté le rapport de la commission de gestion concernant le patrimoine communal de montagne. Près d’une dizaine d’observations ont été adressées aux membres de l’Exécutif. Elles concernent bien évidemment l’amélioration et l’entretien des chalets et pâturages. La Cogest demande également une réunion de tous les amodiateurs des pâturages communaux; celle-ci aura lieu en 2023.

Objets spéciaux et énergie

Aux propositions individuelles, quelques conseillers sont intervenus pour demander des précisions concernant la politique communale à propos de l’élimination des objets spéciaux qui ne sont plus acceptés tels quels à la déchetterie ainsi que la possibilité d’équiper quelques bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques.