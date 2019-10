Conseil communal : Taux d’imposition inchangé

Lors de la séance du Conseil communal du 15 octobre, le débat portant sur la modification ou non du taux d’imposition de 73% a été long. Dans son préavis, la Municipalité encourageait le législatif à maintenir le taux à 73 points pour les années 2020 et 2021.

Un amendement de Eric Pantet propose un taux à 72%. Il est balayé au profit de celui de Nicole Oulevay qui demande de conserver le taux de 73% mais pour 2020 seulement. Les conseillers acceptent sa proposition.

Le carrefour à la sortie du village en direction de Lausanne : bientôt en travaux ?

(Photo Eliane Junod)

Des travaux importants dans un proche avenir

Thierry Salzmann, syndic, évoque un futur chantier au carrefour des routes d’Orny et de Lausanne à la sortie du village afin de ralentir le trafic et d’assurer la sécurité des piétons, les enfants sur le chemin de l’école notamment. Des trottoirs seraient aménagés et un éclairage « ad hoc » installé.

Les nouvelles constructions engendrent une constante augmentation du nombre d’élèves. Aussi la Municipalité prévoit-elle l’agrandissement du collège de Couvaloup. Les ballons ont une fâcheuse tendance à s’encastrer dans les stores de l’école qui ont dû être changés. La Municipalité s’est approchée de l’hoirie Agasse afin d’acquérir une parcelle jouxtant le préau. Y serait aménagée une aire de jeux avec des buts de foot et des paniers de basket.

L’état des finances déterminera la priorité à accorder à l’un ou l’autre projet.

Il est réjouissant de constater la belle participation des jeunes conseillers. Ils interviennent, argumentent, proposent des idées très souvent intéressantes. Qui évoquait le désintérêt de la jeunesse pour la chose publique? A Bavois, les jeunes s’investissent avec intelligence et bon sens. Bravo !