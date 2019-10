Conseil communal : Taux d’imposition; Ballaigues choisit la voie médiane

Le président de la commission des finances, Nathanaël Bourgeois a présenté le rapport de la commission au sujet de l’arrêté communal d’imposition pour l’année 2020. Après avoir donné plusieurs informations sur la situation économique de Ballaigues, il a demandé au Conseil communal: de supprimer l’impôt personnel comme prévu par le préavis municipal N°13; d’accepter la proposition de la commission des finances de baisser le taux d’imposition de 1 point à 65% comme le stipulait la convention ratifiée entre les deux associations représentant les communes (UCV et ADV) et l’Etat de Vaud, de maintenir l’examen annuel du taux d’imposition; et finalement d’accepter, pour le surplus, de reconduire le solde de l’arrêté d’imposition tel que prévu par le préavis municipal.

Après discussions et votations, le rapport a été accepté à l’unanimité par le Conseil communal.

En début de séance, chaque conseiller communal a reçu et devra étudier, pour un futur préavis, le nouveau Plan directeur régional du Nord vaudois, qui sert à définir la stratégie en matière d’aménagement du territoire à un horizon de 15 à 25 ans.

Le syndic Raphaël Darbellay a également annoncé fièrement la présence du Restaurant La Croix d’Or dans les 15 nouveaux restaurants vaudois du guide GaultMillau 2020 avec 12 points.