Conseil communal : On mise sur la prudence

Le Conseil communal s’est réuni à la grande salle en ce mardi soir 10 décembre, sous la conduite de Géraldine Carel, vice-présidente.

C’est bien entendu un examen rigoureux du budget 2020 qui a ouvert la séance. Malgré le transfert de charges à l’Etat pour l’aide sociale et les soins à domicile et le maintien du taux d’imposition à 73%, ce budget présente un excédent de charges de Fr. 116 191.–, sur des sommes globales de 4,3 millions. Cela prouve une gestion prudente et réaliste.

Aux discussions, un amendement a été déposé pour retirer les Fr. 16 000.– prévus pour la réfection des portes coulissantes du bâtiment du service de la voirie. Le municipal responsable a alors expliqué que ces portes posent de réels problèmes de fonctionnement et que ce bâtiment a besoin de rénovation. Il faut croire qu’il a bien «vendu son truc» puisque, du coup, l’amendement a été refusé.

Autre prudence de taille concernant l’approbation du volet stratégique du Plan directeur régional (PDR), proposé par l’ADNV et qui concerne les 70 communes du Nord vaudois. On n’a pas voulu donner un blanc-seing sans savoir avec précision quelles seront les implications pour la commune… Ce document implique l’habitat, l’emploi, la mobilité, le paysage et le patrimoine, les conseillers et conseillères ont décidé de suspendre ce vote jusqu’à la séance de février afin d’obtenir des informations complémentaires.

La séance s’est terminée par une sympathique agape partagée autour d’une longue tablée.