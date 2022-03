Conseil communal : Motion «Moratoire éolien» au menu

1ère séance de l’année – En ce mardi 8 mars, Norbert Oulevay ouvre la séance à 20 h. 15. Il aura fallu patienter jusqu’à 22 h. 31 pour connaître le verdict de la motion Schwab. La tension est palpable dans la grande salle.

Bref historique des derniers rebondissements

En juin de l’année 2021, le conseiller Daniel Schwab dépose une motion demandant un moratoire de dix ans pour le parc éolien du Coudray. Avec un ajout qui a passé quelque peu sous silence: plancher sur des alternatives à l’éolien.

Des conseillers souhaitent que soit créée une commission afin d’étudier la motion. Motion déclarée irrecevable par la Municipalité qui s’est informée entretemps auprès du Canton. En décembre dernier, Jean-Michel Viquerat souhaite qu’un avocat neutre soit consulté pour émettre un avis de droit.

La valse des avocats

Les péripéties quant à la recevabilité de la motion ont été à la hauteur des enjeux. La Municipalité demande un avis de droit. Plusieurs avocats sont proposés. Le premier est jugé nettement pro-éolien. Idem pour le second. Le troisième refuse le mandat par manque de temps. Me Etienne Grisel est sollicité par la Municipalité, satisfaisant ainsi la commission ad hoc. Me Grisel est une pointure du barreau. La liste de ses titres et de ses qualifications est impressionnante. Il commet un avis de droit de 18 pages. Qui dit en substance que la motion est recevable. En effet, il n’existe à l’heure actuelle aucun article de loi, ni jurisprudence, stipulant l’irrecevabilité de la motion.

Vote à bulletin secret

Michel Bovet aimerait un vote à bulletin secret. Il est soutenu par un nombre suffisant de conseillers. On procède au vote. Le suspense est grand. Les yeux sont fixés sur cette urne qui délivrera le verdict. La motion est acceptée par 16 oui, 12 non et 3 abstentions. Elle est renvoyée à la Municipalité pour sa mise en application. Affaire à suivre.

Où il est question de rénovation

Le premier objet concerne le petit bâtiment, propriété de la commune et appelé «bourse des pauvres». La maison est inoccupée depuis deux ans. Elle nécessite de sérieuses rénovations afin de la mettre en location. Un crédit de Fr. 420 000.– est soumis à l’approbation des conseillers. La commission des finances s’oppose à ce crédit. Il est d’autres urgences pour le village. Après un vif débat, le préavis de la Municipalité est refusé.

La maison dite « bourse des pauvres ».

La rénovation complète de la salle communale et son réaménagement sont nécessaires. La projection en

3 D de l’avant-projet est intéressante. Les travaux pourraient porter sur un montant de plus de deux millions. Le préavis municipal sollicite un crédit d’étude de Fr. 73 000.– Il est accepté à l’unanimité. Cette grande salle «new-look» répondrait ainsi aux attentes de la population de Bavois, des enfants qui y pratiquent la gymnastique dans le cadre scolaire et des sociétés locales qui auraient voix au chapitre quant à sa réalisation.