Conseil Communal : La valse des millions

Séance – Le Conseil communal a dit oui à un investissement de cinq millions et demi de francs pour acheter et partiellement rénover le bâtiment de la place du Marché N° 1, contigu

à l’Hôtel de Ville. Il a dit oui à l’assainissement d’infrastructures souterraines pour un million quatre cent dix mille francs.

Il a dit non à la vente pour quatre millions sept cent cinquante mille francs de la parcelle des anciens pavillons scolaires

du chemin de la Magnenette.

Une vente avortée

Principal sujet à avoir animé la séance du Conseil communal de jeudi: la vente de la parcelle des anciens pavillons scolaires du chemin de la Magnenette.

La Municipalité y voyait une opération financière bénéfique aux finances communales et la vente de la parcelle avait pour but d’offrir l’opportunité à des familles d’acquérir une maison familiale tout en débarrassant du lieu les pavillons scolaires dégradés et inutilisés. C’était sans compter sur les effets de la levée de boucliers des habitants du voisinage qui ont fait part de leur opposition par le biais d’une pétition, et celle des conseillers sensibles à vouloir préserver un espace vert dans le quartier. Le vote est survenu à l’issue d’un long débat, le préavis a été refusé par 39 non contre 27 oui. Le résultat du vote a laissé planer un long silence dans l’assemblée.

Un achat réussi

L’acquisition de l’immeuble de la place du Marché n’a pas donné lieu à discussion et le préavis a été favorablement voté à une très large majorité.

Investissements

Pour Fr. 1 410 000.– l’assainissement des infrastructures souterraines de cinq quartiers de la ville n’a pas rencontré d’opposition. Il n’en pas été de même des Fr. 14 500.– destinés à l’introduction d’un vote électronique pour l’assemblée du Conseil communal, après de longs échanges, le projet a été accepté.

A l’ordre du jour

Les comptes 2021 ont été acceptés; ils ont bouclé avec un résultat positif de

Fr. 52 871.24. Les organisateurs de manifestations seront désormais soumis à un règlement qui rendra obligatoire l’utilisation de vaisselle réutilisable. Le renouvellement de la présidence du Conseil voit l’élection de Cecilia Vega (PS)qui prend ainsi la succession de Denis Tschannen.