Conseil communal : En une heure tout pile

La séance est ouverte par le président Yvan Bourgeois et, après les formalités d’usages et l’adoption du dernier PV, le Préavis N° 02/19 — arrêté d’imposition 2020 est, lui aussi approuvé à l’unanimité. Le taux d’imposition de la commune de Lignerolle passera à 78,5% suite au transfert de financement de la part communale de l’AVASAD au canton, ce qui impacte favorablement de 1.5, les points d’impôt communaux. Les autres impôts et taxes ne sont pas modifiés.

Le Préavis N° 03/19 concernant l’approbation des nouveaux statuts de l’AIVM (association Intercommunale du Vallon Du Mujon) est validé à l’unanimité.

Dans la foulée le préavis N° 04/19 sur la révision du plan d’affectation communal: étape 2, demande de crédit pour en financer son élaboration est abordé. Les débats se sont un peu animés et les questions pertinentes posées.

De toute évidence les lignes du vote de la LAT en 2013 n’ont pas beaucoup bougé puisque Lignerolle avait été refusé à 61,5% alors qu’il avait été approuvé à 56,4% dans le canton de Vaud et à 62,9% par le peuple suisse. Ces changements qui visent à renforcer la protection des paysages, la préservation des surfaces agricoles et à éviter le mitage du territoire par la réduction des zones à bâtir sont une priorité de cette nouvelle loi. In fine 17 voix pour, 3 avis contraires et 2 abstentions, il est accepté.

À noter que Bernard Werly est de nouveau assermenté, lui qui fut conseiller communal, puis municipal, pendant plus de 45 ans. Bravo Monsieur pour cet exemple.

Commencé à 20 h. la séance fut levée à 21 h. soit une heure pile.