Confrérie des fusiliers de la truite : Confrérie en fête

Les Abbayes ou Confréries de fusiliers sont inscrites dans le patrimoine immatériel du canton de Vaud. Leur origine remonte au 14e siècle et servait à l’époque d’entraînement au tir, voire de service d’ordre dans les campagnes. Les festivités sont en général bisannuelles et se déroulent sur 3, voire 4 jours, toujours sur le même scénario: concours de tirs, partie officielle, culte, cortèges, banquets et bal. Les sociétés sont dirigées par un Abbé-Président. Jusque dans les années 1990, elles étaient interdites aux dames. Il paraît même que dans certaines sociétés, lors de l’acceptation de la gent féminine, beaucoup d’hommes ont démissionné. Mythe ou réalité? La société de Vallorbe est aux dernières nouvelles la plus jeune du canton dans sa forme actuelle.

Résultats des concours

Grand Roi: Alain Collet

Alain Collet Roi coup profond: Roberto Sacco

Roberto Sacco Roi cible Vallorbe: Vincent Oberson

Vincent Oberson Roi cible surprise: Laurent Werro

Enfants: