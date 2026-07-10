Concert : Un public tout feu tout flamme pour Amandine   

Cela faisait déjà un moment que Les Bouffons s’étaient proposé d’inviter Amandine Rapin, mais le calendrier de la chanteuse ne croisait pas nécessairement celui des animateurs. Une date a été retenue : Le 4 juillet dernier.

Les ruines du Vieux Moulin sont le lieu rêvé pour accueillir l’artiste née en 1991 à un jet de pierres, au chemin des Vignes. D’ailleurs elle s’y sent assez vite comme un poisson dans l’eau. Il faut dire que ses fans sont là: parents, amis et ceux qui la suivent depuis dix ans. Quel chemin parcouru depuis cette année où sa voix, son talent et son enthousiasme ont impressionné le jury et le public de «The Voice» et l’ont conduite à la finale. Slimane l’avait précédée de justesse.

Dès lors, la jeune femme n’a eu de cesse de peaufiner cette voix qui sait émouvoir, sa gestuelle qui ressemble à une chorégraphie. Elle compose ses chansons en français ou en anglais. Ce soir, elle offre à un public séduit un panel de ses dernières compositions.

Amandine ne souhaitait pas de chaises afin que le public puisse danser. Plus évident de virevolter sur un parquet ciré – ou non – que sur des petits cailloux ! Aussi quelques chaises ont-elles été installées pour les fans aux cheveux argentés.

Mademoiselle 100 000 volts

Bien sûr, c’est d’abord la voix d’Amandine qui plaît. Modulée et qui sait surfer sur les nuances du texte et de la musique. C’est aussi cette façon unique qu’elle a de faire danser son corps, de passer sa main dans sa coiffure léonine, ainsi que ses éclats de rire, son sourire, les étincelles dans ses yeux. En un mot comme en cent: son charisme et son charme.

Amandine Rapin (Photos Eliane Junod)

Son talent est confirmé. Un détail évoque la qualité de son professionnalisme: sa faculté d’adaptation aux conditions du moment. Un problème technique rend micro et instruments aphones. Qu’à cela ne tienne! Amandine s’arcboute, enlève des câbles, les branche sur une colonne. Ça ne fonctionne pas? Elle improvise et chante a cappella. Elle vient sur le devant de la scène et invite les spectateurs à chanter avec elle Une femme libérée.

Il y a aussi cette très belle chanson en hommage à sa maman. D’autres qui parlent de départ, d’amour, d’erreur de parcours, une ballade soul, de femmes, d’un jardin des idées noires, de vague à l’âme, d’un meilleur temps.

Un électron libre

Authenticité, générosité, fantaisie, complicité avec les musiciens et le public sont quelques-unes des qualités qui témoignent de la personnalité et du talent de la chanteuse. Et ce brin de folie qui peint en couleur la grisaille du quotidien.

Le chant, une passion incarnée

Sa présence sur scène et son incroyable énergie sont un concentré multi-vitaminé qui fait un bien fou à celui qui en goûte sans modération. Amandine sait s’entourer d’une équipe de musiciens de choc: Théo le guitariste, Dimitri le batteur et le jeune Mylan à la guitare basse et dont c’est le premier concert avec elle. Heureux les élèves de chant qui ont une professeure comme Amandine Rapin !