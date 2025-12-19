Concert : Sous la bannière du chant et de la musique

Il a fallu rajouter des sièges dans le temple, vendredi 12 décembre : le concert de Noël du chœur mixte L’Avenir de Bavois et de la fanfare de Bavois-Chavornay est toujours très attendu.

On les savait polyglottes, les choristes de L’Avenir. Les choristes de la formation de Bavois n’ont pas failli à leur réputation en interprétant des chants en vieil anglais, en anglais moderne, en breton et en allemand, vendredi dernier.

«C’est un choix audacieux que ce Ô doux mois de mai de Johannes Brahms. Pourquoi l’ai-je mis au programme, alors que nous sommes au temps de l’Avent? Parce que je l’aime bien!» s’amuse le directeur, Pablo Sanz. C’est de la haute voltige chorale. Pari réussi! Oh Freedom, un negro spiritual, et le Hallelujah de Leonard Cohen plaisent aussi particulièrement au public.

Dans un second temps, place aux cadets de l’école de musique de Chavornay. Ils sont un rien intimidés de se produire devant une si grande assemblée. Après trois pièces courtes, dont un pot-pourri d’airs de Noël, ils sont rejoints par leurs aînés. Ça démarre en … fanfare avec cet air qui évoque les décorations de Noël avant de marcher en direction de Vienne ou de tenter de débusquer Le Fantôme de l’Opéra.

La fanfare de Bavois-Chavornay, direction Pascal Jaques. (Photos Eliane Junod)

Dans l’atelier du Père Noël, il se fabrique de drôles d’objets; des instruments à vent et une batterie qu’un jeune virtuose, Loric Salzmann, manie avec maîtrise et un plaisir évident. «Prenons le temps de nous arrêter et le temps d’aimer», propose ensuite le message en forme de poème d’Emmanuelle Jacquat, pasteure de la paroisse. Un concert de l’Avent ne saurait se concevoir sans le traditionnel Voici Noël: l’assemblée est priée de se lever et de mêler sa voix à celle des choristes et de la fanfare. Un moment d’émotion à chaque fois renouvelé, avant de savourer le vin chaud et les pâtisseries des agapes d’après-concert.

Jean-Marc Poulin, qui a dirigé L’Avenir pendant 35 ans, a légué à son successeur le goût de ces chants spontanés qui réjouissent tous ceux qui ont gagné le temple. Certains se joignent aux choristes. Juste pour la joie de chanter.