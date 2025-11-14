Concert : Les virtuoses à l’honneur

Super ambiance, samedi dernier au Casino d’Orbe, pour la soirée annuelle des Ondins, aux sons de l’accordéon. Un début de soirée fêté par le verre de bienvenue, un repas concocté pour la circonstance, une loterie à l’entracte…

L’orchestre des Ondins a animé ce souper-concert sous la direction de Christophe von Känel avec un programme de choix : les œuvres de Richard Strauss, Michael Brown, Hans Zimmer, John Williams, Edward Elgar, Ray Parker Jr, Claude-Michel Schönberg, Jim Henson et Samuel Pottle ont ravi des spectateurs réceptifs – et bien sûr les musiciens, qui ont eu le plaisir de démontrer leur art devant une salle comble.

Le prochain rendez-vous des Ondins, ce sera le 14 décembre au temple d’Orbe pour un concert de Noël. Et si vous souhaitez vous essayer à l’accordéon, basses standards et chromatiques, Christophe von Känel et la présidente du club, Véronique Dupuis, vous attendent avec plaisir !