Concert : Des vendredis animés

Il n’y a pas d’Orb’Estivales cette année mais, grâce à l’organisateur Marc Ferrario, en collaboration avec l’union des sociétés locales (USL) et l’aide de la commune d’Orbe, la place du Marché offre, les vendredis soir, un podium à des artistes, tandis que la guggenmusik locale, Les Krepiuls, tient la buvette.

(Photos Jean-Jacques d’Austerlitz)

C’est ainsi que vendredi dernier Amandine, demi-finaliste de The Voice France 2016, a ouvert la soirée musicale dans un registre influencé par le disco et la pop – une excellente manière de chauffer le public, venu très nombreux profiter de cette animation estivale. En deuxième partie, le duo Markallan a pris le relais en emportant le public dans les années 80-90, incitant à une liesse générale, à danser et chanter les tubes de ces années-là. Les prochains podiums auront lieu les vendredi 18 et samedi 26 juillet : à vos agendas.