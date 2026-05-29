Concert : De chœurs à cœur

Le Casino de Vallorbe affichait plein à craquer vendredi 22 mai pour le concert de Canto Libre venu d’Argentine pour une tournée européenne en hommage au légendaire groupe pop suédois ABBA. Invité par le Chœur Rhapsodie de Vallorbe, le groupe sud-américain a fait un arrêt à la Cité du fer avant de s’envoler le lendemain pour Madrid !

Corinne Grillet Chapuis, directrice de l’école de musique Carlines à l’origine du chœur Rhapsodie a commenté: «Cet ensemble vallorbier est né il y a environ 4 ans sous forme d’association. Il est dirigé par Priscilla Cucciniello; Rhapsodie, tel un patchwork rassembleur où la musique se veut à la portée de tous.» Priscilla a précisé: «Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique pour y entrer, pas de partitions mais des enregistrements, cela favorise l’oreille musicale».

Canto Libre, créé il y a une trentaine d’années, est issu d’une petite chorale au nord de Buenos Aires dont le credo est d’offrir une ouverture à la musique à tous les jeunes. La rencontre entre le groupe sud-américain et le chœur de Vallorbe se définit comme une histoire de cœur basée sur du volontariat, des sponsors et surtout beaucoup d’humanité.

Bonheur, chaleur et paillettes

En première partie, le Chœur Rhapsodie et ses kids de 6 à 11 ans, ont ravi le public avec des chants maîtrisés et enthousiasmants à plusieurs voix.

Canto Libre chante ABBA. (Photos Catherine Fiaux)



La dynamique ambiance disco pop des années 70-80 a ensuite enflammé scène et salle. La vingtaine de musiciens et choristes de Canto Libre s’est largement montrée à la hauteur du mythique quatuor ABBA. Costumes moulants, blancs, dorés, déhanchements efficaces et chorégraphie impeccable, le chœur a revisité une dizaine de tubes, comme: Honey honey, Mamma mia, ou encore SOS, Fernando, Dancing Queen etc … Impossible de ne pas céder à la tentation de se trémousser malgré la chaleur ambiante. Si les natels ont dorénavant remplacé les briquets, la nostalgie heureuse était bien au rendez-vous de cette soirée.