Concert : Belle ambiance au caveau

A l’enseigne d’Un Sol It, deux complices, Patrick Chezeaux et Fabien Berger, entendent organiser des rencontres musico-conviviales dans des lieux inattendus. Essai transformé samedi dernier, sous l’ancienne école de La Praz.

Un caveau, à La Praz? Connais pas… Et pourtant, en-dessous de l’ancienne école se niche un lieu caché fait de vieilles pierres, de voûtes généreuses… et d’un sol en béton. Du minéral, du froid. Mais quand on y met des tabourets, quelques bancs, une ou deux tables sorties de nulle part, des spots aux couleurs changeantes, une scène avec micros, table de mixage et haut-parleurs, on se dit qu’il va s’y passer quelque chose de bien, d’à la fois intimiste et coloré. Et quand arrivent les guitares, on est sûr d’être au bon endroit. On choisit un coin, on va s’acheter une bière et on n’a plus qu’à attendre le départ de la soirée.

C’est ce qu’avaient imaginé deux potes de la région, Patrick Chezeaux de Bretonnières et Fabien Berger de Bofflens. Amoureux de blues-rock, ils ont fondé Un Sol It, jeu de mots recouvrant leur envie de créer des événements dans des endroits improbables ou inattendus. Et ils ont eu fin nez en découvrant ce lieu sentant bon le passé, un ancien pressoir destiné au pressage des fruits du verger, au mécanisme bien conservé. Avec un local indépendant à l’entrée, pouvant servir de base pour l’organisation des événements, tout était à disposition pour créer un moment festif. Samedi dernier, entre 20 et 23 heures, les tubes en français et en anglais s’y sont succédé, puis une jam a terminé la soirée avant que les responsables ne prennent leur dimanche matin pour remettre l’endroit en ordre.

L’ambiance fut parfois chaude, parfois recueillie, au fil des couleurs musicales. Les deux compères organisateurs se sont partagé l’animation d’une soirée qui se devait d’être cool et qui le fut. Robin Aebi et sa voix puissante, Marco et ses chansons cadencées, Fabien Berger et son expérience de rockeur, Patrick Chezeaux avec sa franche convivialité, Dominique Affolter par un groove bien senti, Rafa emmenant l’auditoire dans ses atmosphères blues et Patty au cajon, sobre et efficace, ont teinté, chacun à leur manière, ces trois heures de concert. Le public s’est laissé enthousiasmer par cette déferlante de thèmes et de mélodies souvent emblématiques, l’exprimant par ses applaudissements, coups de sifflet et dialogues avec les artistes.

A refaire en tout cas, sûrement ailleurs – pour qu’Un Sol It poursuive ses recherches de lieux inattendus mais propices aux rencontres musicales conviviales, amicales et chaloupées. Mais ce caveau pratoux mériterait d’être utilisé plus souvent, offrant tout ce qu’il faut pour des retrouvailles festives.