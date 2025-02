Concert : Ambiance océanique pour du Magma à chaud

Ce samedi 15 février, à l’abbatiale de Romainmôtier, le trio composé de Sébastien Pittet, Mathias Durand et Sébastien Guenot a mené en son et en images un concert parallèle à « Magma », nouvel album de Wanu.

C’est en septembre 2023, à la Maison des moines de Romainmôtier, que le public avait pu assister à la naissance du concept mariant improvisations musicale et vocale à un récit dessiné. Depuis lors l’idée n’a pas manqué d’évoluer et l’ampleur de l’abbatiale, où le trio officiait samedi dernier, se prêtait particulièrement à des jeux d’échos et de sonorités mystérieuses, conférant de manière générale une dimension plus impressionnante au projet. Ainsi a-t-on pu assister à une expérience d’un peu plus d’une heure, durant laquelle les motifs de guitare basse se mêlaient aux vocalisations de Mathias Durand ; tout cela pour un ensemble méditatif séduisant qui, bien qu’explorant des territoires nouveaux et étonnants, ne sacrifie jamais le charme à l’étrangeté.

Chacun son histoire

Ce qui fait la signature unique de ces concerts, c’est l’accompagnement visuel des peintures réalisées au fur et à mesure par Sébastien Guenot et projetées à la façon d’un diaporama défilant sur un mur. Illustrations baignant largement dans des thèmes océaniques – d’ailleurs, la seule couleur utilisée était le bleu. Si l’histoire présentée a un côté abstrait lié au thème du rêve, le pinceau de l’artiste, ou plutôt les pinceaux, puisqu’il recourt à un large éventail de techniques, restent suffisamment fins pour tracer en quelques lignes plus ou moins appuyées des images très évocatrices. Ainsi, le spectateur comprend immédiatement qu’il a affaire à une baleine, à un visage endormi ou à un vol de canards ; mais cela ne l’empêche pas de plonger dans sa propre rêverie et d’imaginer sa propre histoire, ce qui fait tout le charme de cette œuvre, entièrement spontanée et unique.

Tous différents

La performance ne sera cependant pas la seule chose à être différente à chaque fois. Profitant de la préparation de ce concert pour finaliser l’album Magma, le trio s’est heurté à un léger imprévu: à leur arrivée, les couvertures des vinyles commandés étaient malheureusement vierges, plutôt que de porter l’illustration prévue pour l’album! La solution: Sébastien Guenot a lui-même décoré chaque couverture d’un dessin unique, réalisé dans le style proposé lors du concert. Quant à Sébastien Pittet, il se dit enthousiaste pour la suite, et encore rempli d’idées: il faudra donc garder l’œil ouvert sur les prochaines annonces de Wanu.