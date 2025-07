Concert : Ambiance estivale pour un Jeudi enchanté

Pour le premier Jeudi du château de La Sarraz, en ce 26 juin, un invité de marque : l’exceptionnel groupe vocal Voxset et ses interprétations « a cappella »de chansons tendres, drôles ou émouvantes.

Le soleil plafonne au-dessus des têtes, des nuages blancs, cotonneux, badinent dans le pastel du ciel. Sur le coup de 19 h 45, en ce premier Jeudi du château de l’été 2025, plus aucune chaise disponible ! Les spectateurs ont choisi de se la jouer vacances en s’attablant autour des tables et sirotent boissons légères, boudant un peu les vins du château d’Eclépens. Leur dégustation attendra un jour moins écrasé de chaleur…

On se la joue vacances (photos Eliane Junod)

Voxset, c’est quatre chanteuses, Lauranne, Joanne, Tania et Faustine, plus une basse, Mister B, et deux beatboxeurs, CafeClope et Frelon Vert. Pour les dames, chacun s’y retrouve et reconnaît soprani et alti. Mais du côté des messieurs, au nom de scène peu commun, ça se corse ! Beatboxeurs? Les yeux des personnes de ma génération s’agrandissent. Rien à voir avec des boxeurs sur un ring ! Quoique… Ces deux-là « boxent » avec leur voix, imitant les instruments avec la bouche. Facile ? Tentez l’expérience !

Entre rires et émotion

C’est sous l’impulsion de Bernard Jaquier, alias Mister B, qu’est créée la formation en 2006. Après quelques pas hésitants, le groupe se démarque des autres ensembles vocaux par sa créativité, une mise en scène dynamique, des effets vocaux étonnants et détonants.

Leur apparition sur la scène déclenche une salve d’applaudissements. « On va vous faire des chansons en français, en anglais, et peut-être en suisse allemand »! Serge Gainsbourg a écrit les paroles de Tandem, chantée par Vanessa Paradis ; reprise par Voxset, elle est parée de paillettes. Les cornichons de Nino Ferrer, ça date : 1966 ! Servis par les sept chanteurs, ils n’ont pas perdu de leur saveur, au contraire : ils sont encore plus piquants. Et le tapis rouge de se dérouler pour des perles de la chanson française. Un beau moment d’émotion avec Evidemment, composé par Michel Berger voici 38 ans : « Il y a des silences qui disent beaucoup ». Everybody needs somebody to love, chacun a besoin de quelqu’un à aimer, est une évidence. Pas seulement pour Solomon Burke et ses deux comparses qui l’ont écrite en 1964 : 60 ans plus tard, elle sonne toujours juste.

On nous avait promis du suisse allemand ? Ce sera un des nombreux bis : Grüezi wohl Frau Stirnimaa. Désopilant ! Des instants de tendresse et d’émotion lorsque les quatre chanteuses, assises sur le bord de la scène, évoquent les Belle-Ile-en-mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, avec en toile de fond le donjon majestueux du château.

Les organisateurs des Jeudis du château sont aux anges : Voxset a enflammé un public acquis à sa cause.