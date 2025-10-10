Commerces : Une quinzaine de médailles pour nos artisans du goût

Le canton de Vaud était l’hôte d’honneur du 11e Festival Terroir Suisse, qui s’est tenu le dernier week-end de septembre à Courtemelon, dans le canton du Jura, et a accueilli plus de 10 000 visiteurs. Plus de 1200 produits, présentés par quelque 350 producteurs provenant de toute la Suisse et répartis en cinq catégories – produits laitiers, produits boulangers et pâtissiers, produits carnés, fruits, légumes, miels & divers et enfin boissons alcoolisées – ont titillé les papilles du jury du Concours suisse des produits du terroir.

Cinq prix d’excellence (un par catégorie), cinq prix du meilleur producteur suisse, un Prix de l’innovation et 367 médailles ont récompensé les meilleurs. Dont de nombreux artisans vaudois, puisque ce sont 96 médailles qui sont revenues à des entreprises de notre canton. Parmi elles, la boucherie Perusset, à Orbe, qui a remporté pas moins de huit médailles: quatre de bronze (pour son saucisson vaudois, son pastrami, son jambon de campagne à l’os et sa soupe aux pois), deux d’argent (pour son carré de Noël et sa langue de boeuf sauce aux câpres) et deux d’or (pour son lardpéro et son cromesquis de saucisse aux choux).

La boucherie Perusset reçoit 8 médailles (ici Fredo et Greg). (Photos fournies)

Ce n’est toutefois pas le seul artisan du goût de notre région à avoir été récompensé, puisque Beurre Noisette, à La Sarraz, a reçu une médaille de bronze pour son Apéro-Croc Greubons et une médaille d’argent pour ses flûtes de Montricher tandis que MR Chocolat, à Montcherand, a glané deux médailles d’argent pour sa demi-lune au safran du Jorat et sa demi-lune à la framboise de Pomy. Le vallon du Nozon n’est pas en reste : ce sont aussi des médailles d’argent qui ont été attribuées au gruyère AOP de Nicolas Hauser, à La Praz, à la confiture de lait chocolat de la ferme de Rauven, à Juriens, et au nouveau fromage Mon beau Jura de David et Marion Guignard (Les Délices de la montagne), de Vaulion – fromage qui avait fait l’objet d’une première dégustation lors de la 4e fête de désalpe de la Busine.

Quant à Laurence Firoben, à l’enseigne d’Herbula Viola à Chavornay, elle a reçu le prestigieux Prix de l’innovation pour son sirop de feuilles de figuier.