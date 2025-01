Commerces : La Coop de la route de Valeyres fait peau neuve

Il y a plus de vingt ans que le commerce de la rue de Valeyres n’avait pratiquement pas changé: la direction de la Coop a décidé de le remettre au goût du jour. Les clients du magasin, du kiosque et du restaurant voient leurs habitudes quelque peu bousculées.

Dans un premier temps, ce sont le kiosque et le restaurant qui ont été fermés; dès le 25 janvier, les rayons du magasin seront disponibles dans une formule provisoire; enfin, dès le 8 mars, la vente directe au comptoir de la boucherie sera définitivement supprimée.

Importantes transformations

L’architecture du bâtiment va connaître une transformation majeure: les tapis roulants qui font liaison entre le parking et le magasin seront supprimés et remplacés par des ascenseurs positionnés à l’entrée du parking et du magasin. Une transformation qui entraînera une modification de la configuration du parking.

En ce qui concerne le restaurant, en attendant la réouverture, son gérant Hervé Mura espère offrir les services d’un food truck qui prendra place en mars sur la terrasse du magasin. Principaux changements, le bar va disparaître et le mobilier sera entièrement renouvelé pour offrir des espaces améliorés. La réouverture est fixée au 25 juin.

Le restaurant. (Photos Ali-Georges Maire)

Le kiosque sera également restructuré et en attendant le 25 juin, pour lui aussi date de la réouverture, un service minimum est proposé pour la vente des cigarettes et des billets de loterie.

Durant les travaux, l’espace magasin sera réduit et l’assortiment des produits non alimentaires sera diminué avant de retrouver place dans un nouvel espace spécifique, tout comme les vins.

La réouverture du magasin entièrement remis à neuf, avec de nouveaux rayonnages et des espaces réaménagés par étapes, est annoncée pour le 12 novembre. La gérante, Sandra Pella, se réjouit d’y accueillir la clientèle.