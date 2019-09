Cohésion sociale – Voisins, voisines

Pro Senectute Vaud a lancé récemment une action originale: «la Compagnie des Voisins». Ce projet consiste à encourager les échanges entre voisins d’une manière simple. Orbe par le biais de son dicastère de la cohésion sociale a décidé de relayer cette initiative originale.

Une séance d’information a eu lieu le jeudi passé au Casino. André Goy, directeur-adjoint de Pro Senectute et Luiz de Souza, municipal, ont présenté les différents aspects du projet. L’idée est de créer des liens durables alliant plaisir et utilité. Conçue à la base pour sortir les personnes âgées de leur isolement et les aider à rester chez elles le plus longtemps possible, elle a été développée pour toucher un public plus large. Un kit a été créé avec des gommettes à coller sur sa boîte aux lettres décrivant sa disponibilité et les services qu’on est prêt à offrir. Ce kit coûte Fr. 5.– et sera à disposition à la Commune.

Ce projet s’inspire de la démarche des «Quartiers Solidaires» qui s’étend dans 23 Communes du canton visant à développer et maintenir un maximum de lien social. La «Compagnie des Voisins» en est une variante réduite au niveau d’un immeuble, facile à réaliser et sans frais. Pour les quartiers de villa, le concept est à affiner. A Orbe, des quartiers se sont déjà organisés en faisant des groupes whatsapps pour échanger et organiser des soirées.

Développer les relations entre voisins

Si effectivement les seniors peuvent avoir plus besoin d’aide dans leur quotidien, tout le monde peu être concerné: d’autres personnes pourraient être intéressées pour par exemple: avoir quelqu’un qui arrose les plantes, promène le chien, qui organise une soirée de jeu, un apéro, aide pour les devoirs des enfants…

Pour promouvoir ce projet à Orbe, la Commune va distribuer quelques kits et en mettra dans le panier de la «Fête des Voisins». Trois petites vidéos amusantes sont visibles sur le site ainsi que d’autres renseignements:

compagniedesvoisins.ch.