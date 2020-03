Clin d’oeil : Et si enfin on y voyait un peu plus clair

Les publicités de nos amis opticiens ne cessent de m’éblouir ! Un tel, bien éclairé, tient pour un franc supplémentaire, à m’offrir une deuxième paire de lunettes. Un tel autre, tout aussi illuminé, joue pour sa part avec mon ancienneté pour me proposer un pourcentage sur le prix de la monture équivalent à mon âge, quand ce n’est pas un 20% supplémentaire, sous prétexte que nous sommes en 2020. Quant au troisième, tout aussi clairvoyant, il n’hésite pas, à l’achat de deux paires de lorgnons, à me les facturer avec un rabais de 50%; on se dirait à la blanchisserie du coin qui vous astique deux vêtements pour le prix d’un seul.

Et dire que moi, qui y regarde à deux fois avant de procéder à un achat raisonnable, je ne tiens qu’à me doter d’une honnête paire de lorgnons à mon goût et de bonne et belle facture optique. Tout cela bien évidemment au meilleur prix, même si celui-ci pourrait sans doute être un peu plus élevé que si j’en venais à faire mes emplettes au-delà de nos frontières.

Or il se trouve que dans notre beau pays, si joli à regarder, le prix des besicles n’est pas loin d’approcher le double de celui de nos voisins étrangers, où que l’on porte son regard. Voilà de quoi affliger le plus honnête des clients. Là aussi on invoque l’îlot de cherté, les salaires élevés, les loyers prohibitifs. N’est-ce bien que ça? Ne serait-ce pas aussi que nos chers fabricants de lunettes ont bien compris qu’ils pouvaient jouer le même jeu que les fabricants de médicaments, c’est-à-dire presser le citron ou plutôt le porte-monnaie des braves helvètes besicleux en pensant qu’ils ne verraient rien.

Il est grand temps que nos opticiens luttent pour être en mesure, le plus simplement du monde, de vendre aux conditions les plus claires, les plus justes, tout bonnement l’unique paire de lunettes dont vous avez besoin. Il y a peu de chances pour que l’initiative vienne des grandes chaînes d’optique qui semblent avoir tout avantage à conserver un marché le plus opaque possible.