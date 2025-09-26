Chavornay – Ouagadougou, une histoire d’amitié

En 2000, Dialenli Roland Tankoano découvrait le plaisir de la fondue à la capite de vigne de Marcel Chevalier, au-dessus du vallon du Talent à Chavornay. Ingénieur-conseil en formation – il est aujourd’hui à la tête d’un cabinet d’étude à Ouagadougou, au Burkina Faso – Dialenli était venu en Suisse en voyage d’études au centre professionnel du Nord vaudois. Son objectif: prendre connaissance du système helvétique de formation duale. C’est là que s’est nouée une solide histoire d’amitié entre l’ingénieur burkinabé, Marcel Chevalier – alors enseignant au CPNV – et son épouse Christiane.

Depuis lors, Dialenli Roland a conservé de solides relations avec la Suisse, en particulier avec Velafrica et la fondation Sinnovativ. Son bureau d’ingénieurs se consacre entre autres à la formation de mécaniciens pour cycles. Des vélos usagés remis à neuf en Suisse par Velafrica sont expédiés au Burkina-Faso ; ils sont revendus et entretenus par de petites entreprises de cycles, contribuant ainsi à créer de l’emploi. Le programme de formation professionnelle duale, qui voit les futurs mécaniciens et mécaniciennes suivre des cours théoriques à raison d’un jour par semaine, a été honoré d’un prix d’innovation international, que Dialenli Roland Tankoano a reçu des mains de Guy Parmelin en septembre de l’an passé à Berne.

Riches découvertes

Marcel et Dialenli Roland aussi ont conservé des relations épistolaires. En 2014, les époux Chevalier ont répondu à une invitation venue de Ouagadougou. Durant un mois, pilotés par leurs hôtes, ils ont eu l’occasion de découvrir un pays riche en histoire et en sites d’intérêt, avec par exemple le musée de civilisation des peuples Lobi, des parcs animaliers, ou encore Bobo-Dioulasso, l’ancienne capitale économique du pays. Un voyage et un accueil dont Marcel et Christiane gardent un souvenir ému, avec un seul regret: le nord du pays était déjà inaccessible en raison des troubles politiques liés à la mouvance islamiste.

Vingt-cinq ans plus tard

Vingt-cinq ans après son premier passage, Dialienli Roland Tankoano est revenu à Chavornay, accompagné cette fois de son épouse, Zehinabou Traoré, et de leur fils Aris, qui a fêté ses huit ans chez les Corbeaux. Si Marcel Chevalier a longuement insisté pour que son ami revienne en Suisse, le sort s’est ingénié à contrarier le projet. Des contraintes professionnelles et familiales ont fait échouer un premier voyage, pour lequel les indispensables autorisations avaient pourtant abouti. Les démarches administratives au Burkina Faso ne sont pas des plus simples, l’indispensable lettre d’invitation des Chevalier datait de 2022 et les Tankoano ont dû aider le sort pour obtenir les indispensables visas de sortie…

Une ville

La première surprise de Zehinabou Traoré, après avoir vaincu sa peur de l’avion, a été de constater que comparé à son pays, ce que nous appelons ici «village» ressemble chez elle a un centre-ville…

De Gruyères à la Dent de Vaulion, en passant par Emosson, le Chemin des Présidents et la Tour ronde urbigènes, sans oublier une fondue à La Thiolle, c’est à son tour que, sous la conduite des Chevalier, la famille Tankoano a découvert notre pays. Dialienli Roland était ravi de pouvoir vivre ces découvertes en compagnie de son épouse et son fils, à qui il n’a pas manqué de montrer les lieux qu’il avait déjà fréquentés autrefois. Arrivés en Suisse le 23 août, ils sont repartis pour Ouagadougou riches de souvenirs et d’amitié.