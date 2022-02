Château à vendre

Ce n’est pas tous les jours qu’une agence immobilière propose à la vente un tel édifice.

Et pourtant, après la fameuse collection de cloches vendue l’année dernière et dont l’Omnibus s’était fait l’écho, cette fois la famille Desbaillets a pris la décision de se séparer de l’ensemble de sa propriété des Clées.

Nous ne reviendrons pas sur l’historique du bâtiment déjà présenté, si ce n’est pour rappeler son année de construction qui remonte à 1150, sa destruction par les Suisses en 1475 dans le cadre des guerres de Bourgogne et trois siècles plus tard la reconstruction du donjon et le percement de fenêtres par l’Anglais Sir Halliday.

Votre serviteur a eu la chance de pouvoir visiter la propriété.

Majestueusement dressé sur la colline, sis sur un terrain de 13 000m2, le donjon, flanqué d’une maison d’habitation sur un de ses côtés, est divisé en six étages, offrant chacun – selon les niveaux – une ou deux pièces. Devineriez-vous l’épaisseur des murs à la base de l’édifice? Réponse: 2,8 m. Cette épaisseur a permis de créer une petite cuisine et une petite salle de bains dans les étages inférieurs. Toutes les pièces sont encore meublées et ornées de trophées de chasse, de portraits des différentes familles propriétaires, de gravures et abritent d’imposantes bibliothèques bien garnies d’ouvrages anciens: encyclopédies, revues illustrées, littérature classique, dont les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, notamment une édition originale du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Plusieurs exemplaires de la fameuse revue satirique française du début du XXe siècle, L’Assiette au beurre, ont aussi trouvé place sur les rayons.

Une des pièces du château avec ses meubles d’époque

Le jour de la visite, début février, les thermomètres intérieurs indiquaient environ 5 degrés de température.

Une impression domine, en arpentant ces étages, celle d’être hors du temps, en tous les cas du temps moderne. D’être demeuré à l’aube du siècle passé. Impression confirmée par la vue sur le parc resté dans un remarquable état naturel.

La vue sur le parc

Condition impérative pour les intéressés, en sus des moyens financiers: une bonne condition physique et une bonne organisation matérielle des lieux: à l’heure de la lecture du journal au premier étage, ne pas avoir oublié ses lunettes au sixième!

Le prix? A ce stade, pas de montant annoncé, mais une offre à adresser au courtier.