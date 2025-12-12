Championnes suisses 2025 !

La gymnastique au sol et aux barres asymétriques a souri aux jeunes Baulméranes, qui ont remporté le championnat suisse dans leur catégorie, le week-end dernier dans le canton de Saint-Gall.

Samedi dernier, à Wattwil, chef-lieu du Toggenburg saint-gallois, le groupe aux agrès M-13 (moins de 13 ans) de la FSG de Baulmes a accompli une performance de très haut niveau qui a permis à ces quinze jeunes gymnastes de décrocher le titre de championnes de Suisse. C’est dans le cadre des championnats suisses de gymnastique de société jeunesse (CSSJ) que nos régionales l’ont emporté à la combinaison d’engins (barres asymétriques et sol). Parties vendredi en début d’après-midi de Baulmes, elles sont arrivées à Wattwil quatre heures plus tard et se sont présentées devant le jury (pour une durée d’environ 4 minutes) le lendemain à 10 h 42, après une nuit relativement agitée. Jessica Decrausaz, animatrice principale, assistée de Samantha, Jill, Oriane, Alisia, Anela, Emma et Louanne, ont su insuffler au jeune collectif la rigueur et l’esprit d’équipe qui leur a permis de s’imposer samedi dernier en terre saint-galloise. Avec une note combinée de 8,93, le groupe baulméran dépasse Lausanne Bourgeoise (8,55) et Chernex Montreux (8,55). Le podium 2025 est donc essentiellement vaudois.

Travail et passion

Cette distinction extraordinaire récompense le talent de ces jeunes gymnastes, qui répètent leur prestation depuis près de deux ans et en changeront dès l’an prochain. Semaine après semaine, elles se rendent aux répétitions dans le but de s’améliorer et d’atteindre le sommet grâce au travail de Jessica et de ses collègues monitrices. Le travail assidu et la passion partagée a permis aux quinze athlètes âgées de 8 à 13 ans de décrocher le graal. Le groupe baulméran sera sur scène ce soir (20 h 15) et demain soir (19 h 15) à la grande salle de Baulmes à l’occasion de la soirée annuelle de la FSG, au cours de laquelle elles présenteront avec la fierté que l’on devine leur prestation gagnante.