C’était chaud sur les dunes !

Patron de son entreprise d’électricité automobile, sise à Champvent, depuis une quinzaine d’années, Nicolas Chalet est né à Pompaples en 1972. Fonceur et aventurier, il avait décidé de se lancer un nouveau défi : le rallye des 1000 dunes. En octobre dernier, il a ainsi participé à la 6e édition de ce 1000 Dunas Raid, qui s’est déroulée au Maroc.

Pour rejoindre le lieu de départ du rallye, à Fès, Nicolas est parti de Villars-sous-Champvent en direction de Malaga par ses propres moyens, avec sa KTM de 2008 – un engin fiable, adapté au tout-terrain, notamment en off road, en terme de motards. Sur la moto, tout le matériel de bivouac et le nécessaire de réparation. Le premier jour, les ennuis ont d’ailleurs commencé près de Genève: une sangle lâche; réparation de fortune et ça repart. Le deuxième jour, Nicolas a souvent dû rouler à une vitesse moyenne de 50 km/h en hors piste… La nuit d’hôtel à Malaga n’était pas de trop avant le passage en ferry et la descente jusqu’à Fès. Où la journée du 18 octobre était consacrée aux vérifications administratives, médicales et techniques.

La semaine de course a ensuite été une semaine de folie, entre le paysage lunaire du désert, la chaleur du Sahara, les ennuis mécaniques – trois jours sans embrayage, réparation faite sur le tapis – l’absence de GPS (juste un roadbook électronique, qui est tombé en panne), perte d’orientation, accrochage avec un concurrent, soins d’acupuncture après la chute, méprise sur un médicament qui s’est avéré être laxatif ! Malgré ces déboires, Nicolas s’est classé 12e sur 30 à Merzouga, dans sa catégorie rallye: il faut croire que la patate fétiche offerte par sa petite amie lui a porté chance. Et comme il est un peu fou, il est prêt à recommencer l’aventure, en visant peut-être même plus difficile la prochaine fois. Quand on a le virus de la moto, c’est ainsi…