Cérémonie : La fête à Sim’s

Mardi dernier à Rances s’est tenue la réception du nouveau président du Grand Conseil vaudois, le rancignolet Patrick Simonin. Le comité d’organisation et ses invités avaient misé sur la bonne humeur, l’humour, le respect des traditions et les bons produits du pays pour animer la fête. Pari réussi !

Prenez une halle destinée à l’élevage de poulets. Videz-la de ses habitants habituels, puis parsemez le sol de copeaux, comme autour de la tonnelle d’un giron de Jeunesse. Ajoutez des chaises et une estrade pour les discours. Le décor est prêt pour accueillir, en toute simplicité, le gratin politique vaudois, quelques brassées d’amis et près de 500 participants. Comme l’a dit le propriétaire du lieu: «la plus belle couvée du bâtiment». Ce cadre ne pouvait que rappeler des souvenirs à Patrick Simonin – Sim’s pour ses connaissances – lui qui a présidé la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes.

L’assemblée debout pour entonner l’hymne vaudois. (Photos Ali-Georges Maire)

Un duo de choc a animé «Le quart d’heure Rancignolet», une série de sketchs qui ont rythmé avec humour le passage d’un intervenant à l’autre. Chasselas et bouclier fiscal ont nourri de nombreuses anecdotes, tantôt mordantes, tantôt souriantes. Toutes étaient empreintes de l’esprit du «Quart d’heure vaudois», cette sympathique vaudoiserie radiophonique dont le Nordsband avait repris l’indicatif pour relancer chaque intervention.

Un duo de choc. (Photos Ali-Georges Maire)

Parmi les nombreux discours qui ont marqué l’après-midi, on retiendra notamment ces mots de Florence Bettschart-Narbel: «Patrick Simonin est apprécié du Grand Conseil pour son calme, son respect et son humour.» Plusieurs allocutions ont également salué son esprit rassembleur et son attachement au terroir vaudois, des valeurs sur lesquelles il a lui-même insisté dans son discours.

La salve d’honneur. (Photos Ali-Georges Maire)

Dans le public, on pouvait voir ses parents et sa famille. Son père, Gérard, s’est réjoui de vivre cette journée particulière avec fierté et émotion. À l’issue des officialités, les Milices vaudoises ont tiré une salve d’honneur, avant que les invités ne s’élancent en cortège dans les rues du village.Au retour, place à un apéritif bienvenu, puis à un buffet aux saveurs du terroir vaudois.