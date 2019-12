Caveau éphémère : Les vins de la commune en exposition

Lundi dernier au 1er étage de l’Hôtel de Ville, un caveau très éphémère présentait les vins de la commune d’Orbe que chacun pouvait déguster. La sympathique initiative de Myriam Schertenleib, municipale en charge du dicastère «Patrimoine», a plu aux amateurs de vins.

Le vignoble de la commune est situé sur trois parcelles: les 2018 m2 du Parc Saint-Claude sont réservés au cépage Divico planté en 2015. On trouve aux Nillones 600 m2 plantés en rouge et 1814 m2 réservés au rosé (replantés en 1998). Enfin, c’est sous le Château que le Pinot Noir et le Chasselas ont trouvé refuge, chacun pour une surface de 324 m2.

Après Jean-Marc Lavenex et Maryline Lavenex, c’est Frédéric Gauthey qui travaille les 5 000 m2 de vignes. Aujourd’hui, la production de rosé (1170 bouteilles) et de Gamay (1700 bouteilles) est appréciable; par contre, celle des Chasselas, Pinot Noir et Divico (chaque cépage pour 180 bouteilles) est encore confidentielle. 2170 litres ont été produits en 2018.

Précisons de plus que les bouteilles sont ornées de magnifiques étiquettes réalisées par la graphiste urbigène Tessy Graf.