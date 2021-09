Bonne retraite Monsieur le Commandant

Le Service de Défense Incendie et Secours de la Plaine de l’Orbe (SDISPO) a organisé ce dernier samedi sa revue quinquennale. Exceptionnellement elle s’est tenue à Chavornay pour y honorer, dans son village, le major Pascal Turin qui prendra une retraite bien méritée à la fin de l’année.

Les jeunes sapeurs-pompiers mis en valeur

Le Détachement de Premier-Secours (DPS) basé à Orbe est la partie la plus visible du SDISPO. A l’occasion de cette revue quinquennale, ce sont les Détachements d’Appuis (DAP) qui interviennent en appui du DPS, ainsi que la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) qui ont été mis en lumière. Le public était venu nombreux pour assister au travail des sapeurs. Il a été tout particulièrement séduit par le niveau de formation des plus jeunes. La section des JSP s’adresse aux garçons et filles de 8 à 17 ans, ils y sont formés au domaine du secours et de la lutte contre l’incendie.

Lors de la cérémonie de clôture, les DAP de Baulmes et de Chavornay se sont vu remettre les clés de leurs nouveaux véhicules d’intervention. Ces moyens, tout comme l’impressionnant parc de véhicules présent pour les démonstrations, sont mis à disposition par l’ECA.

31 ans au service de la population

Le major Pascal Turin a endossé l’habit de pompier en 1990 ; en 2006 il prenait la tête des pompiers de Chavornay avant de devenir le premier commandant du SDISPO en 2014. De 2011 à 2013, il a pris part au groupe de travail appelé à imaginer les aspects opérationnels d’une régionalisation regroupant pas moins de 19 communes. Premier commandant du SDISPO, il mesure le chemin parcouru et se dit fier et heureux d’avoir pu contribuer à mettre en place un outil efficace. Comme il l’a relevé dans son allocution «c’est l’esprit de camaraderie, la disponibilité, le travail d’équipe, la bonne humeur même dans les moments difficiles, qui m’ont plu».

Au gré de ses souvenirs, Pascal Turin reste marqué par les gros sinistres de fermes, les désincarcérations de victimes d’accident de voiture, les aides à l’évacuation de leur appartement de personnes souffrantes et la prise de conscience de la misère de certaines d’entre-elles.

Au 31 décembre prochain, Pascal Turin déposera son casque de commandant. C’est Jonathan Gombert qui aura la lourde tâche de succéder à la barre de ce qu’il a appelé son navire.

Pascal Turin, prêt pour la retraite (Photos Ali-Georges Maire)

Les jeunes sapeurs en action