Berlin – Impressions : Ce qu’il faut savoir sur la ville de tous les excès￼￼

Yverdonnoise en séjour linguistique à Berlin, avant de commencer sa formation à la HEP, Sofia Misita nous livre ses impressions sur la capitale allemande.

Fernsehturm de Berlin à Alexanderplatz. (photo Sofia Misita)

Elle est la ville la plus peuplée d’Europe après Londres, a été témoin des plus grandes atrocités et se prénomme Berlin. Elle est notamment connue pour être la ville de tous les possibles, mais elle accueille également plusieurs musées et mémoriaux de ces histoires dont elle a été la principale spectatrice et actrice. De près ou de loin, nous connaissons donc ces histoires qui représentent ce qu’est aujourd’hui Berlin, mais qu’en est-il du reste?

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe» situé entre la porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz. (photo Sofia Misita)

Pour quelles raisons la capitale de l’Allemagne est-elle aujourd’hui la ville la plus visitée d’Europe? Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle se trouve au cœur de la création artistique. Elle n’est pas seulement la ville de tous les possibles pour les touristes, mais également pour les artistes qui s’y trouvent. La «East Side Gallery» en est le parfait exemple avec presque un kilomètre et demi d’œuvres d’art. Ces dernières ont été peintes sur la plus grande partie encore restante du Mur de Berlin, qui à l’époque séparait la ville en deux et qui, aujourd’hui, est la plus grande galerie à ciel ouvert.

Les majestueuses peintures de l’«East Side Gallery» sur le mur de Berlin. (Photo Sofia Misita)

Berlin attire également les touristes grâce à sa forte présence de végétation. En effet, la plupart des autres grandes villes sont, elles, bétonnées. Tandis que dans la capitale, nous pouvons observer une grande quantité de parcs. Les lacs, eux aussi, sont très présents et accessibles facilement. Elle séduit également les vacanciers avec l’image qu’elle renvoie d’elle-même et son programme de «ville verte». Par exemple, pour pousser les voyageurs ainsi que les Berlinois à se familiariser avec les transports publics, la ville propose durant le mois de juin, juillet et août 2022 le «9-Euro-Ticket». Pendant ces trois mois, vous pouvez donc voyager pour 9 euros durant un mois.

Même pour le recyclage, Berlin semble avoir un coup d’avance. Sur les bouteilles en PET ainsi que sur les canettes en aluminium, un petit symbole est présent et il signifie que ces dernières sont recyclables. Mais ce n’est pas tout, en les amenant dans n’importe quel supermarché et en les recyclant, vous gagnez entre 25 et 30 centimes par bouteille. Ce qui semble pour certains une somme ridicule, et pour d’autres une opportunité de gagner quelques euros et cela n’est pas négligeable.

Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, la capitale allemande plaît aussi pour sa grandeur, il est très facile de s’y perdre, mais chaque rue possède des bars, des restaurants ou encore des magasins divers. Une très grande variété est présente et une atmosphère cosmopolite règne. Il est très agréable de s’y balader et de voir toutes les ethnies cohabiter de manière harmonieuse.