Aula de Chantemerle : Prix culturel régional 2019 au duo Marzella !

Mercredi 13 novembre, la cérémonie de la remise du prix culturel régional 2019 a eu lieu pour la 1ère fois à Orbe, en présence de nombreux invités et personnalités issus du milieu culturel régional, voire cantonal. On citera, entre autres, Luiz de Souza, municipal à Orbe, Carmen Tanner, municipale à Yverdon-Les-Bains, mais aussi Fernand Melgar, cinéaste lausannois, Corinne Jaquiéry, journaliste culturelle, et Cesla Amarelle, conseillère d’Etat. Cette année, aucun des 22 nominés ne connaissait le choix du jury, ce qui a insufflé un air de surprise et d’émotion à la cérémonie. Les troupes Calligramme et Adonyme du Théâtre de la Tournelle ont animé la soirée de manière leste et fantasque.

Compagnies et Collectifs à l’honneur

Le Nord vaudois foisonne de talents audacieux et rayonnants. Ce prix régional vise à mettre en valeur la richesse de notre terroir et à unir notre région. Le jury a attribué le prix culturel d’une valeur de Fr. 10 000.– au duo d’auteures, compositrices et interprètes «Marzella», Marzia Celii d’Orbe et Ella Malherbe de Chavornay. Le potentiel de développement, ainsi que la fraîcheur et le professionnalisme des deux demoiselles chantant tant en français, qu’en anglais ou en italien, ont séduit à juste titre.

D’une valeur de Fr. 2 000.–, le prix de la fondation CEPY a été attribué à la Cie «Ici’bas» de Sainte-Croix qui mêle danse contemporaine et cirque. «L’Association générale des Mains Sales», collectif pour la décroissance ayant son atelier à Orbe, se voit, pour sa part, décerner le prix d’encouragement de Fr. 1 000.–.

«Vive la culture, vive la vie» et la soirée a continué autour d’un généreux buffet.