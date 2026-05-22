Au Chœur de l’Orbe prépare son spectacle

Nouvel arrivant sur la scène musicale urbigène, «Au Chœur de l’Orbe» prépare son tout premier concert, qui aura lieu dimanche 31 mai, à 14 h à la salle du Casino. A cette occasion, il nous a invités à l’une de ses répétitions.

L’air du Fantôme de l’Opéra, la célèbre comédie musicale, résonne dans les couloirs alors que la lourde porte du collège de Montchoisi se referme. Il n’y a qu’à suivre les voix pour trouver la salle où répète «Au Chœur de l’Orbe», la nouvelle chorale urbigène. A l’intérieur, une trentaine de personnes, âgées de 15 à… disons 65 ans nous accueillent gaiement.

Pablo Sanz, le directeur de chœur donne quelques consignes et reprend les notes au piano, aussitôt suivi par les voix qui s’unissent. L’air est magnifiquement maîtrisé. A croire que ces personnes chantent depuis toujours ensemble. Pourtant la chorale est récente, précise Pablo Sanz.

Il y a trois ans, alors qu’il venait d’emménager dans la région, ce directeur de chœur professionnel a décidé de poster une annonce sur les panneaux d’affichages de la ville. Son idée? Créer une chorale moderne à Orbe. Il a été lui-même étonné de voir dix personnes répondre à son appel. Le projet a pris, et petit à petit de nouveaux membres les ont rejoints, forçant l’équipe à changer de salle. Le théâtre de la tournelle, où elle répétait, était en effet devenue trop petite.

Un pur moment de bonne humeur

On change de chanson. «Tout le monde, tout le monde veut devenir un cat» entonnent chanteurs et chanteuses, sur l’air du célèbre Disney. Ça swingue, ça tape du pied… On propose aux ténors d’imiter les chats dans leur chorégraphie: sourires gênés et encouragements.

Pour Pablo Sanz, qui dirige pas moins de cinq chorales, c’est ce qui caractérise le Au Chœur de l’Orbe: «L’ambiance est très sympa, bienveillante, on se sent à l’aise». Effectivement, il y a une énergie positive dans la pièce qui se transmet. Le spectacle qui se prépare promet d’être un pur moment de bonne humeur. Justement, il est l’heure de la pause. L’occasion pour le chef de chœur de nous en dire un plus.

«Ce sera une prestation, dit-il, qui reprend notre répertoire très varié allant de la pop française récente au classique chant marin en passant par le chant corse…» En règle générale, les choristes proposent des morceaux et leur chef dispose. À l’image de cette équipe très hétéroclite, il y en a pour tous les goûts.

Et pour ajouter cette touche d’humour qui la caractérise, le concert sera entrecoupé de petites saynètes qui retraceront les moments marquants de son histoire. Il aura lieu le 31 mai à la salle du Casino, à Orbe. Quant à l’heure – 14 h – c’est un parti pris. «On s’est dit que pour les familles, cela pouvait être compliqué de se déplacer le soir, alors autant faire l’après-midi. Après tout, le spectacle est tout public», poursuit Pablo Sanz. Un pari qui semble bien parti pour réussir: trois-cents personnes sont attendues, or déjà cent-cinquante ont réservé leur place. La chorale Au Choeur de l’Orbe que Pablo Sanz dirige, se prépare pour son prochain spectacle.