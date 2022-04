Au centre Emys, on peut enfin s’occuper des tortues suisses

Centre Emys de Chavornay – De nouveaux espaces sont prêts pour accueillir et élever les seules tortues indigènes.

L’unique tortue suisse Emys orbicularis ou cistude d’Europe, considérée comme éteinte en 1999 a réussi à survivre. Depuis 2005, son statut a passé à «danger critique d’extinction». Il faut dire que son habitat, des étangs et des zones humides, a fortement régressé. Par exemple depuis le début des travaux d’assèchements, la plaine de l’Orbe a perdu 80% de ses zones humides.

Une Emys Orbicularis prend le soleil (Photo Natacha Mahaim)

Mercredi 20 avril, le centre de Protection et de Récupération (PRT) des tortues Emys à Chavornay a inauguré un nouvel espace pour les cistudes, avec de nombreux invités, dont la conseillère d’Etat, Béatrice Métraux, et Alexandra Dutoit de l’AVPN (Association vaudoise pour la protection de la nature).

Informer pour mieux protéger

Jean-Marc Ducotterd, le directeur, se passionne depuis plus de 25 ans pour les chéloniens. Grâce à son travail et celui de sa fille, Charlotte, qui a fait un doctorat sur la cistude, de nombreuses nouvelles données ont pu être récoltées pour mieux les connaître. Après s’être consacré à la récupération et la protection des tortues exotiques relâchées dans la nature – il y en a environ 3 000 – un nouvel espace a enfin pu être créé pour les cistudes.

Jean-Marc Duccoterd et un futur reproducteur (photo Natacha Mahaim)

Le but est ici de les réintroduire. Un espace de reproduction et une nurserie ont été installés; un peu plus loin on trouve un étang de sensibilisation qui accueille déjà ses pensionnaires et des panneaux didactiques conçus par l’AVPN. L’AVPN travaille également à recréer des sites où l’on puisse relâcher les tortues, pour l’instant dans la région: la Grande Cariçaie, le Creux-de-Terre et l’étang de Bavois ont été choisis.

Le PRT est certain qu’il faut «faire connaître pour protéger», il est important de sensibiliser le public. L’association est reconnue pour cela d’utilité publique. Le centre Emys est ouvert au public le samedi matin (www.tortue.ch).