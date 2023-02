Athlétisme : Une championne en devenir

Le 24 septembre dernier, Aimie Decrausaz devenait pour la deuxième année consécutive championne suisse du 1000 mètres sur piste. En 2’58’’, elle devançait sa principale concurrente d’exactement 5 secondes.

A bientôt 13 ans, Aimie Decrausaz progresse chaque jour un peu plus et on peut se demander quelles sont ses limites. Lorsqu’on la questionne sur son attirance pour la course, elle répond simplement «parce que j’aime ça. Tout a commencé avec les courses scolaires organisées par les enseignants, je me suis rapidement sentie à l’aise, je courais vite et surtout j’aimais courir longtemps! A l’école on s’exerçait souvent au lancer de la petite balle, mais ce n’était pas fait pour moi. Quand j’ai voulu faire de la course mon sport, je me suis dirigée sur le triathlon plutôt que dans l’athlétisme.»

A sept ans, Aimie s’élance sur le circuit des 2 kilomètres de Lausanne. Arrivée très tard sur la ligne de départ, elle démarre son parcours en toute fin de peloton de 600 concurrents; pendant la course, elle perd une chaussure qu’elle doit rechausser pour repartir. Elle finit 27e, un exploit compte tenu des circonstances. Dans son entourage, on perçoit ses compétences et on l’encourage à poursuivre dans cette voie. Ce qu’elle fit dès ses 10 ans.

Nage en point de mire

Si Aimie obtient d’excellents résultats en course, il ne faut pas oublier que les principales compétitions auxquelles elle participe sont celles du triathlon, qui comprend la natation (200 mètres), le vélo (3 à 5 km en VTT jusque-là et en vélo de course dès l’année prochaine) et enfin la course à pied (entre 800 et 1500 mètres). Et comme notre jeune athlète n’était pas vraiment entraînée à la nage, elle a dû mettre les bouchées doubles pour compenser ce déficit. L’entraînement auquel elle s’astreint chaque semaine représente treize heures d’endurance. Ce sont de nombreuses heures dans les bassins (avec le club de triathlon d’Yverdon, le Cercle des nageurs d’Yverdon et une coache de natation, Estelle Perriard, de Tri Factory). Si la part importante d’entraînement est dévolue à la natation, elle va courir à pied et à vélo au moins deux fois par semaine dans chacun de ces deux sports.

Emploi du temps et résultats

Aimie est scolarisée en 9e année au Collège des Rives d’Yverdon, situé près du stade d’athlétisme de l’USY et surtout des piscines extérieures et intérieures. Elle a «généreusement» obtenu deux périodes hebdomadaires de décharge pour compenser les heures passées pour son sport. Concernant le triathlon, on peut préciser qu’elle s’inscrit à sept ou huit épreuves par année entre juin et septembre. Ce sont des compétitions romandes qui permettent aux meilleurs de participer à la finale suisse. En 2022, à Sursee, elle a obtenu un magnifique 5e rang suisse – tout en regrettant que les consignes des organisateurs aient été données en suisse-allemand. Pour cette année, elle espère améliorer ses records personnels et vise un nouveau titre national sur le 1000 mètres. Concernant le triathlon, c’est le podium qu’elle espère obtenir lors de la finale suisse qui se déroulera en septembre, à nouveau à Sursee.