Association : Pour l’amour d’une oeuvre

Une association s’est créée autour de Bernard Viglino, à Chavornay. Son but: soutenir la promotion de l’oeuvre de cet artiste prolifique. Un livre est en préparation.

Bernard Viglino, le presque centenaire artiste peintre et mosaïste de Chavornay, pourrait être considéré comme une œuvre à lui tout seul. Son mode de vie, l’environnement foisonnant qu’il a créé à son domicile, la Maison bernoise, sont si originaux qu’on peut les considérer comme faisant partie de son œuvre.

Une association des amis de Bernard Viglino vient d’être fondée à Chavornay. Elle se donne pour mission la mise en valeur de l’œuvre de l’artiste et le soutien à sa promotion, que ce soit par l’édition de livres, l’organisation d’expositions ou toute autre initiative allant dans ce sens.

Publication en vue

Sa première action consiste d’ailleurs à soutenir la création d’un livre retraçant, par le texte et par l’image, la vie et l’œuvre de Bernard Viglino. L’ouvrage est en cours de réalisation. Côté illustrations, on y retrouvera près de 250 images du photographe Mario Del Curto, touché par l’originalité de l’homme et de son œuvre. Côté textes, c’est Eliane Junod, rédactrice à L’Omnibus, qui a passé de nombreuses heures en compagnie de Bernard Viglino pour recueillir souvenirs et anecdotes qui donneront corps au livre à naître. La publication est prévue entre le début de l’été et l’automne prochain.

Saint-Laurent, une oeuvre de Bernard Viglino. (Photos Mario Del Curto)

Adhérents bienvenus

Pour remplir ses objectifs, l’association des Amis de Bernard Viglino a besoin du soutien de ceux et celles qui aiment l’artiste et son œuvre. Tout un chacun peut devenir membre pour une cotisation annuelle modeste (20 francs). Que l’on s’intéresse à l’association, à la vie et à l’œuvre de Bernard Viglino, ou plus précisément au livre à paraître, on peut prendre contact avec Marcel Chevalier, le président de l’association.Pour contacter Marcel Chevalier: par courrier électronique à l’adresse mchevalier@vonet.ch, par téléphone au 076 517 29 48.