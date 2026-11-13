Association Intercommunale Source Mercier : Cette si précieuse eau

Samedi 7 novembre, l’AISM (Association Intercommunale d’amenée d’eau de la Source Mercier) a proposé une journée portes ouvertes afin de présenter et d’expliciter ce réseau reliant six communes membres: Bretonnières, L’Abergement, Les Clées, Lignerolle, Premier et Sergey, qui sont ainsi assurées d’être fournies en eau potable ainsi qu’en eau pour la défense incendie et l’arrosage. «Ceci sans faille pour nos 1495 habitants depuis 57 ans et, comme cet été sec, sans devoir prononcer de restrictions», a commenté Joël Petermann, président de l’AISM.

La visite a débuté aux Clées avec la Fontaine Mercier, source d’origine vauclusienne surgissant depuis une grande profondeur à 12 degrés toute l’année et déversant 1’200 litres par minute en moyenne annuelle, dont seuls 20 à 40% sont utilisés selon les saisons. Divers pompages et infrastructures permettent de fournir les 6 villages membres alors que la surveillance électronique, une entreprise de contrôle et les fontainiers assurent la qualité, le traitement et le transport de cette eau.

La visite s’est poursuivie à Lignerolle, où le président de l’AISM a rappelé la genèse ainsi que l’importance de cette association d’amenée d’eau qui assure la disponibilité de cet «or bleu». Il rappelle que «depuis février 2025, nous avons mis en service la nouvelle installation de Lignerolle, soit le renouvellement des conduites de 3 captages, Les Antes, Le Stand et les Millières, une station de réception, de traitement et de pompage et le réservoir de la Forêt». Deux autres étapes sont prévues, l’une pour février 2027, l’autre pour 2030 environ.

Joël Petermann indique que l’AISM est pleinement consciente que ces travaux auront une incidence sur le prix de l’eau, qui va grimper… Il relève que c’est bien le problème des régions à faible densité, ce qui incite presque à utiliser davantage d’eau! Toutefois, il est évident que pouvoir disposer d’eau de qualité et sans restriction reste primordial.

Après la visite du captage des Millières, les participants se sont réunis autour d’un convivial apéritif, pas uniquement constitué d’eau!