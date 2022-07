Artisana Local : Une biscuiterie-boulangerie ravit la région du Vallon du Nozon

Cela fait maintenant quatre ans qu’Eliane Lambercy a ouvert sa biscuiterie-boulangerie au 13 de la route de Vallorbe, à Premier, au pied du Jura-Nord vaudois. Son laboratoire-local de vente peut paraître petit, mais la qualité est au rendez-vous, à la hauteur des ambitions de cette artisane. La vocation première de son commerce reste la cuisson au feu de bois de biscuits (sablés à la raisinée, cookies, bouchées aux noix, etc.), flûtes au beurre et granola. À cela vient s’ajouter une fournée de pain chaque jeudi.

La technique du four à gueulard, remontant au

XIXe siècle, est bien utilisée et appropriée. D’ailleurs, la clientèle locale ne s’y trompe pas, une grande partie de la production de pain est vendue sur abonnements à des habitués qui viennent prendre possession de leur commande chaque jeudi, unique jour où le four banal se charge de la cuisson de 50 à 60 kilos de diverses sortes de pain, principalement fabriqué au levain, et de tresses au beurre appétissantes, le tout étant de production biologique. Le four est allumé chaque jour pour la fabrication des produits emballés que l’on retrouve chez une quarantaine de revendeurs dans le canton, jusqu’à Vevey et Aubonne. Des restaurateurs figurent parmi la clientèle, par exemple Le Normand à Agiez et La Breguettaz sur les hauts de Vaulion.

Les livraisons sont proposées pour les villages de Premier, Bretonnières et Les Clées. En plus du choix proposé, on trouve des produits régionaux, allant des farines sur meule en pierre aux fromages de chèvre et salamis de Vaulion, en passant par des limonades artisanales et de la raisinée 100% poires. En dehors des articles de boulangerie, la majorité de la production est disponible en vrac.

Pour la petite histoire, notre sympathique biscuitière-boulangère, enfant des Clées, s’est lancée dans cette activité durant ses dix ans passés au Vénézuéla, où elle a appris à réaliser granola et cookies. De retour en Suisse, elle a commencé à fabriquer biscuits, flûtes et petite boulangerie dans sa cuisine. Une fois le four construit s’est ajoutée la fabrication de la croissanterie, des flûtes et du pain. La qualité de son activité a été récompensée à deux reprises par des médailles d’argent (2019) et bronze (2021) du Concours suisse des produits du terroir.

Exigeante sur la provenance de ses ingrédients, Eliane Lambercy les choisit avec soin, et opte pour des produits cultivés et transformés en Suisse, de préférence dans notre région, et fait appel à de petits producteurs qui, souvent, travaillent en famille. C’est une petite équipe de six personnes qui participent donc à l’élaboration des commandes de la semaine, la fabrication, l’étiquetage, et les livraisons chaque vendredi matin. Pour citer notre entrepreneuse, « une équipe sans laquelle rien de tout cela ne serait possible ».Vous trouverez plus amples informations, horaires et points de ventes sur le site Internet www.biscuits-lafleur.ch. Tél. 078 804 87 72.