Accueil de jour des enfants : Familles en colère, la couche est pleine

Par voie de pétition, des parents urbigènes expriment leur ras-le-bol. Manque de places en garderie et en unité d’accueil pour écoliers (UAPE), organisation familiale en bouts de ficelle…

Si le printemps fait pousser les fleurs, il voit aussi grandir l’angoisse au sein de certaines familles. À l’horizon de la rentrée scolaire d’août, nombreuses sont celles qui n’ont pas de moyen de garde. L’annonce de l’ouverture différée du nouveau collège de Montcherand et de son UAPE de 24 places est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour ces parents qui jonglent entre progéniture et travail. L’agacement relève aussi des listes d’attente qui mettent la patience à rude épreuve et qui font fi des besoins à court terme.

Urgence

Afin de dire haut et fort leur attente d’une solution rapide, deux mamans, Coralie Rognon et Saraï Maillard, décident de lancer une pétition début avril. Celle-ci récolte une huitantaine de signatures en deux jours, nombre attestant qu’elles ne sont pas des cas isolés. Saraï, maman de deux enfants, dont un de 4 ans et demi va commencer l’école, témoigne: «les horaires scolaires ne sont pas évidents. Les 1P ont congé l’après-midi. Comment puis-je faire une journée de travail dans ces conditions?». Son fils est inscrit depuis début 2022, mais il ne bénéficiera pas d’une place en UAPE pour août.

Orbe grandit

Les pétitionnaires pointent une ville dont le développement va bon train et des structures d’accueil qui ne suivent pas. Ils, elles demandent que la Municipalité prenne ses responsabilités, voyant dans l’exécutif la main qui tient les cordons de la bourse. Saraï et Coralie ne mâchent pas leurs mots: «Ce sont eux qui ont les fonds. L’AJOVAL (NDLR Accueil de jour de l’enfance pour la région d’Orbe et la Vallée de Joux) est tributaire de cet argent. Ils ont fait l’achat d’un immeuble pour des bureaux, ils peuvent bien acheter des locaux pour les enfants».

Stress

Coralie parle d’un niveau de stress jamais connu lorsque son mari est tombé malade et qu’elle s’est retrouvée seule avec les enfants «Il n’existe pas de zone tampon pour le dépannage. Au final, j’ai diminué mon temps de travail». Pour elle, l’horizon s’éclaircit puisque les portes de l’UAPE s’ouvriront pour sa fille à la rentrée. Saraï y relève l’encadrement sécurisé et le personnel formé, des éléments qui lui permettraient de se consacrer à son travail l’esprit tranquille. Une sérénité à laquelle aspirent breaucoup de familles. Contactée, la Municipalité d’Orbe a précisé que «la commune n’a pas encore reçu cette pétition. La Municipalité est consciente de la problématique de l’accueil parascolaire. C’est pourquoi elle a accompagné l’ouverture, ces dernières années, de trois entités à la route des Granges Saint-Martin (24 places UAPE, 44 en garderie), à l’avenue de Thienne (12 places UAPE, 22 en garderie) et à la rue Sainte-Claire (51 places UAPE). Pour différentes contraintes liées à la construction, l’ASIOR, l’association scolaire intercommunale d’Orbe et région, a été obligée de reporter l’ouverture des locaux à Montcherand d’octobre 2023 à août 2024.»