A vous de jouer !

Sentez-vous que ce journal est vraiment le vôtre?

Chères habitantes, chers habitants,

Chères actrices et acteurs locaux,

Depuis plus de 20 ans, L’Omnibus tisse le lien entre nos villages. Parce qu’il est une coopérative, sa force est unique: il n’existe que par celles et ceux qui le font vivre.

L’ensemble de la presse fait face à des défis économiques majeurs, entre baisse des abonnements et concurrence féroce du numérique pour la publicité.

Pourtant, notre conviction reste intacte: face au flux ininterrompu des réseaux sociaux et à la presse généraliste, L’Omnibus est plus que jamais nécessaire pour créer du lien. Il nous ancre dans notre région, nous fait connaître nos voisins et révèle ces initiatives introuvables ailleurs.

L’heure est au renouveau. Nous entamons un nouveau chapitre, plus proche de vous, plus riche en visages et en points de vue.

Pour garantir l’avenir du seul hebdomadaire au cœur de notre région, nous travaillons dur pour construire une nouvelle formule, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de vous.

Alors nous vous lançons un appel !

Ecrivez – Rejoignez nos reporters locaux. Apportez vos idées et votre plume pour raconter la vie de chez vous.

Participez – S’il manque un sujet, une voix ou un angle, faites-nous part de vos propositions et vos critiques constructives.

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Annoncez – Commerces, entreprises, associations: faites connaître vos activités à un lectorat local et attentif en plaçant votre publicité dans nos pages.

Prenez la main sur ce qui s’écrit, se voit et se dit dans notre région.

L’Omnibus , c’est vous. La suite de l’histoire, nous l’écrirons ensemble.

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