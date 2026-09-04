A Val’Expo, Vallorbe célèbre ses forces vives

La 35e édition de Val’Expo s’est achevée après cinq jours d’une effervescence qui prouve, si besoin était, la vitalité de Vallorbe et de ses environs.

Du 26 au 30 août, le comptoir régional a transformé la localité en un carrefour de rencontres, de partages et de mise en valeur du savoir-faire local.

L’inauguration officielle, mercredi soir, a donné le ton de cette édition mémorable. Autour du traditionnel couper de ruban, un parterre d’invités officiels a tenu à marquer de sa présence cet événement incontournable. Parmi eux, le Conseiller d’État Vassilis Venizelos et Patrick Simonin, président du Grand Conseil vaudois, ont pu mesurer l’ancrage de cette manifestation. Également au rendez-vous Frédéric Nicod, président du Club Alpin Suisse (section Vallorbe). Invité d’honneur de cette édition, le CAS célébrait avec fierté son centenaire, rappelant un siècle d’histoire, de passion pour nos sommets et de transmission de valeurs fortes à travers une magnifique exposition et un mur d’escalade qui a ravi les plus jeunes.

Au-delà des stands officiels, Val’Expo a su faire vibrer la fibre festive de la région grâce à une ambiance musicale particulièrement animée. Tout au long de ces cinq jours, les soirées ont été rythmées par les performances de groupes régionaux à l’énergie communicative. Le public a ainsi pu vibrer et chanter au son des formations Acoustic Trip, Les Sales Gosses ou encore Les Waiters, transformant la manifestation en une immense fête populaire. Cette effervescence joyeuse s’est prolongée jusqu’au traditionnel brunch dominical, confirmant que le comptoir est autant un rendez-vous économique qu’un lieu de retrouvailles chaleureuses.

Comment ne pas regretter qu’Orbe, cité historique et économique majeure, soit aujourd’hui privée d’un tel comptoir? Alors qu’on trouve des comptoirs à Cossonay, Échallens, Payerne, Sainte-Croix et Yverdon, Orbe brille par son absence sur la carte des comptoirs régionaux. Espérons que l’exemple de Val’Expo saura inspirer les forces vives urbigènes pour l’avenir.

Lors des allocutions officielles, le syndic de Vallorbe, Stéphane Costantini, a prononcé des mots particulièrement forts sur la nécessité absolue de valoriser et de soutenir nos PME ainsi que nos commerces locaux. L’occasion pour L’Omnibus, dans ces lignes, de rappeler qu’il partage la même philosophie que Val’Expo: valoriser notre coin de pays, tisser des liens solides entre les habitants et faire rayonner les entreprises locales. En effet, L’Omnibus offre une vitrine unique et exclusive à notre région. En proposant des pages d’annonces ciblées, il permet aux artisans, commerçants et institutions de toucher au plus juste, au plus près, et de manière pertinente, la population locale. Choisir nos pages, c’est investir dans un circuit court de l’information et de la visibilité.