9e édition des Vieilles mécaniques à Baulmes

Nouveau succès pour cette manifestation de grande envergure, mais sans prise de tête. Plus de 600 véhicules du siècle passé étaient à découvrir dans un cadre convivial et un accès gratuit pour plus de 1500 visiteurs, nous informe Armando Giannini du comité. Les stands de nourriture et boissons étaient tenus pour la plupart par les sociétés locales.

Éclectisme et passion au rendez-vous. A l’heure de la stigmatisation automobile, la voiture déplace encore les foules confirmant un intérêt humain pour la mobilité, la mécanique et l’esthétique. Pas de lutte des classes à Baulmes, les populaires (VW, Citroën, Fiat) cohabitent harmonieusement avec les Ferrari, Jaguar et autres Porsche.

Zagato est un des grands carrossiers italiens dont le style se distingue par l’aérodynamisme et la fluidité. Il a été régulièrement sollicité par Lancia, ici pour une superbe déclinaison du coupé Fulvia au début des années septante. Les ouvrants (portes et capot) sont en aluminium et le moteur est un petit V4 de 1,3 litre pour 90 chevaux. (Photo Denis-Olivier Maillefer)

Austin mini Countryman. Version break avec boiseries décoratives à l’arrière dans le style « woody ». Début des années soixante. Le modèle est allongé de 10 cm par rapport à la mini d’origine. A relever que soixante ans plus tard et bien sûr de notables évolutions, ce break continue sa carrière. (Photo Jacques Ravussin)

Un magnifique classique, la Lotus Seven construite par le fameux Colin Chapman, dès 1957. Châssis tubulaire, panneaux de carrosserie en aluminium, absence de portes et moteurs Ford. (Photo Jacques Ravussin)

Moment de nostalgie avec cette DKW (Dampf Kraft Wagen) Si ce modèle 1000 ne fonctionne pas à la vapeur (!), son moteur est néanmoins original: trois cylindres, trois allumages et deux temps avec mélange huile/essence. Pour promouvoir cette technique, DKW soignait son marketing avec l’adage 3=6 désignant ses modèles qui avec trois cylindres revendiquaient l’agrément d’un six cylindres. (Photo Denis-Olivier Maillefer)

Un bel exemplaire de la Ford A, de 1930, et qui succède à la fameuse Ford T première voiture produite à la chaîne. Cette Ford A se déclinait en berline, coupé, cabriolet et convertible. Moteur 4 cylindres de 3,2 litres pour une puissance de 40 chevaux. (Photo Jacques Ravussin)

Un très bel exemplaire d’une marque française née en 1901 et disparue en 1949: La Licorne. 33’000 véhicules produits durant cette période, plusieurs modèles furent équipés de moteurs Citroën. Ici probablement le modèle 415. (Photo Jacques Ravussin)

Ford Thunderbird. Coupé ou cabriolet américain des années cinquante qui doit son nom à l’oiseau-tonnerre de la mythologie amérindienne. Moteur V8 de 4,8 litres de cylindrée.

Un bel exemplaire de la Ford A, de 1930, et qui succède à la fameuse Ford T première voiture produite à la chaîne. Cette Ford A se déclinait en berline, coupé, cabriolet et convertible. Moteur 4 cylindres de 3,2 litres pour une puissance de 40 chevaux. (Photo Jacques Ravussin)



Superbe exemplaire de la fameuse berlinette Alpine A 110 fabriquée entre 1962 et 1977. La marque installée à Dieppe entrera dans le giron de Renault. Les carrosseries sont en fibre de verre. Renaissance en 2017, après plusieurs années d’interruption et introduction d’un modèle électrique (A 290). (Photo Jacques Ravussin)